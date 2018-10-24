الطالب منصور مبارك يختم القرآن ويحقق المركز الأول في الكاراتيه

إنجازان في ليلة واحدة

حقق طالب حلقات تحفيظ القرآن الكريم بجامع فهد الحسين بالعزيزية، منصور مبارك، إنجازين في ليلة واحدة.

جاء ذلك بتحقيقه المركز الأول على مستوى المملكة في رياضة الكاراتيه، وهو من لاعبي نادي الهلال في اللعبة.

ثم بعدها بساعتين أتمّ ختم كتاب الله عز وجل على الشيخ محمد سليم.

كُرم الطالب "منصور" بنادي الهلال بحضور "سبق" وجمعية "مكنون".