غدًا.. "أمير الرياض" يزور "وادي الدواسر" للمرة الثانية

للقاء المواطنين والوقوف على عدد من المشاريع التنموية

يزور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يوم غد الخميس، محافظة وادي الدواسر، للقاء المواطنين والوقوف على عدد من المشاريع التنموية، كما سيلتقي كبار مسؤولي المحافظة ورؤساء المراكز، ويعقد اجتماعًا بأعضاء المجلسين المحلي والبلدي؛ للاستماع إلى مطالب واحتياجات المحافظة.

وأعرب محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، عن بالغ سروره واعتزازه بهذه الزيارة التاريخية لأمير منطقة الرياض؛ باعتبارها تأكيدًا للرعاية الكريمة التي يحظى بها الشعب من قيادته الرشيدة؛ لافتًا إلى أن مشاعر البهجة والسرور ارتسمت على مُحَيا جميع أبناء المحافظة منذ اللحظات الأولى التي عَلِموا فيها بتلك الزيارة التي ألبستنا جميعًا حلة من الفخر والاعتزاز.

وتابع "المسعود": عوّدنا ولاة أمرنا منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على القيام بمثل تلك الزيارات التي تهدف إلى تلمّس احتياجات المواطنين في محافظاتهم، والاطلاع عن كثب على ما وصلت إليه تلك المحافظات من تقدم وازدهار في مختلف المجالات، إضافة إلى التوجيه والدعم لمختلف قطاعات الدولة؛ للمضي بها قدمًا تجاه العمل الجاد بما يحقق معه آمال وتطلعات القيادة الرشيدة وأبناء شعبهم.

وأضاف: مما يبهج الصدر في هذه الزيارة، تدشين العديد من المشاريع التنموية والخدمية، والتي ستضيف للمحافظة مزيدًا من التطور والازدهار بإذن الله؛ مؤكدًا أن زيارة أمير المنطقة للمرة الثانية إلى محافظة وادي الدواسر منذ توليه إمارة الرياض، تدل على حرصه على الوقوف بنفسه على كل صغيرة وكبيرة في محافظات المنطقة، والوقوف على المشاريع التي يدشنها عند زيارته إلى المحافظات، وتلمس احتياجات المواطنين ومعرفة آراؤهم وتطلعاتهم؛ بما يسهم في تنمية وتقدم وازدهار هذه البلاد المباركة.

من جانبه، قال وكيل محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن سعيد العلم: إن محافظة وادي الدواسر تستقبل بكل معاني الحب ومشاعر البهجة والفرح والسرور الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وهي الزيارة الثانية له منذ توليه إمارة منطقة الرياض، وتستقبل المحافظة أمير المنطقة بكل مشاعر الفرح والسرور؛ كون تلك الزيارة -بإذن الله- ستكون مقدم سعد وخير وعطاء للمحافظة وأهلها.

وأشار "العلم" إلى أن زيارة أمير الرياض تمثّل أقوى معاني التواصل والتلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي، وتؤكد مدى الاهتمام الذي تحظى به المحافظة من أميرها المحبوب، وليس أدل على ذلك من تكبّده عناء السفر؛ للوقوف ميدانيًّا على مستوى الخدمات وتطلعات الأهالي، والاجتماعات مع المسؤولين، يستمع إليهم ويحقق أماني المواطنين ويدشن مشاريعهم؛ حيث شهدت المحافظة العديد من المشروعات التي تم تدشينها في عهده، والتي عادت بالنفع على المواطن والمقيم؛ داعين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.