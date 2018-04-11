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رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة لـ 7 مساءً

حالة تشمل محافظات عدة ويصحبها تدنٍ بمدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات (الحناكية - العلا - المهد - بدر - وادي الفرع)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة لـ 7 مساءً
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات (الحناكية - العلا - المهد - بدر - وادي الفرع)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
11:44 AM

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة لـ 7 مساءً

حالة تشمل محافظات عدة ويصحبها تدنٍ بمدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
3
2,329

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات (الحناكية - العلا - المهد - بدر - وادي الفرع)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

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