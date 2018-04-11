وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات (الحناكية - العلا - المهد - بدر - وادي الفرع)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة لـ 7 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-11 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات (الحناكية - العلا - المهد - بدر - وادي الفرع)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 11:44 AM

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة لـ 7 مساءً حالة تشمل محافظات عدة ويصحبها تدنٍ بمدى الرؤية





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات (الحناكية - العلا - المهد - بدر - وادي الفرع)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.