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وعكة صحية  تمنع "البشير" من حضور جلسة محاكمة مدبري انقلاب 1989

سينقل إلى مستشفى لتلقي الرعاية

نقلت "الشرق" عن مصدر أمني سوداني، اليوم (الثلاثاء) أن "الرئيس المعزول عمر البشير يعاني من وعكة صحية، منعته من حضور جلسة المحاكمة على خلفية انقلاب 1989".

وأوضح أن "البشير" سينقل لمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وواصلت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، جلساتها اليوم برئاسة القاضي مولانا أحمد علي، في معهد تدريب ضباط الشرطة.

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وعكة صحية  تمنع "البشير" من حضور جلسة محاكمة مدبري انقلاب 1989
سبق

نقلت "الشرق" عن مصدر أمني سوداني، اليوم (الثلاثاء) أن "الرئيس المعزول عمر البشير يعاني من وعكة صحية، منعته من حضور جلسة المحاكمة على خلفية انقلاب 1989".

وأوضح أن "البشير" سينقل لمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وواصلت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، جلساتها اليوم برئاسة القاضي مولانا أحمد علي، في معهد تدريب ضباط الشرطة.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
02:16 PM

وعكة صحية  تمنع "البشير" من حضور جلسة محاكمة مدبري انقلاب 1989

سينقل إلى مستشفى لتلقي الرعاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "الشرق" عن مصدر أمني سوداني، اليوم (الثلاثاء) أن "الرئيس المعزول عمر البشير يعاني من وعكة صحية، منعته من حضور جلسة المحاكمة على خلفية انقلاب 1989".

وأوضح أن "البشير" سينقل لمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وواصلت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، جلساتها اليوم برئاسة القاضي مولانا أحمد علي، في معهد تدريب ضباط الشرطة.

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