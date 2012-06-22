وعكة صحية تمنع "البشير" من حضور جلسة محاكمة مدبري انقلاب 1989
سينقل إلى مستشفى لتلقي الرعاية
نقلت "الشرق" عن مصدر أمني سوداني، اليوم (الثلاثاء) أن "الرئيس المعزول عمر البشير يعاني من وعكة صحية، منعته من حضور جلسة المحاكمة على خلفية انقلاب 1989".
وأوضح أن "البشير" سينقل لمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وواصلت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، جلساتها اليوم برئاسة القاضي مولانا أحمد علي، في معهد تدريب ضباط الشرطة.
وعكة صحية تمنع "البشير" من حضور جلسة محاكمة مدبري انقلاب 1989
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-22
نقلت "الشرق" عن مصدر أمني سوداني، اليوم (الثلاثاء) أن "الرئيس المعزول عمر البشير يعاني من وعكة صحية، منعته من حضور جلسة المحاكمة على خلفية انقلاب 1989".
وأوضح أن "البشير" سينقل لمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وواصلت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، جلساتها اليوم برئاسة القاضي مولانا أحمد علي، في معهد تدريب ضباط الشرطة.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
02:16 PM
وعكة صحية تمنع "البشير" من حضور جلسة محاكمة مدبري انقلاب 1989
سينقل إلى مستشفى لتلقي الرعاية
نقلت "الشرق" عن مصدر أمني سوداني، اليوم (الثلاثاء) أن "الرئيس المعزول عمر البشير يعاني من وعكة صحية، منعته من حضور جلسة المحاكمة على خلفية انقلاب 1989".
وأوضح أن "البشير" سينقل لمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وواصلت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، جلساتها اليوم برئاسة القاضي مولانا أحمد علي، في معهد تدريب ضباط الشرطة.