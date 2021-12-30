مكاسب "النفط" تتوالى.. "أوميكرون" يخفق في التحدي والأسعار ترتفع

فيما تُظهر البيانات صعود الطلب على الوقود في أمريكا والعقود الآجلة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها المتتالية المستمرة منذ أيام، مدعومة ببيانات تُظهر أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ما زال مرتفعًا على الرغم من تزايد الإصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 79.40 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، مرتفعة لليوم الرابع على التوالي.

ووفق "رويترز"، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.3% إلى 76.79 دولارًا للبرميل، في سابع جلسة على التوالي من المكاسب.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام 3.6 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر الجاري.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مقارنة مع توقعات المحللين زيادة في المخزون؛ مما يشير إلى أن الطلب ما زال قويًّا.

ويقدم هذا الارتفاع مزيدًا من الدعم للمعنويات؛ فيما تحاول حكومات في أنحاء العالم الحد من تأثير الأرقام القياسية للإصابات الجديدة بكوفيد-19على النمو الاقتصادي.

وتحاول عدة دول، تخفيف القواعد الخاصة بالاختبارات، إلى جانب تضييق نطاق العزل حتى يستهدف فقط من كانوا على تواصل وثيق مع حالات إيجابية.