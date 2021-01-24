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الأزمة الأوكرانية تتفاقم.. "الناتو" يضع قواته على أهبة الاستعداد وروسيا تهدد بالرد

إرسال سفن وطائرات مقاتلة إضافية إلى شرق أوروبا

أعلنت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الاثنين، وضع قواتها على أهبة الاستعداد، مع إرسال سفن إضافية وطائرات مقاتلة إلى الدول الأعضاء في الحلف شرق أوروبا، مع استمرار تفاقم الأزمة الأوكرانية.

ورحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، بمساهمة الحلفاء بقوات إضافية في "الناتو"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن أن الحلف سيستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لحماية الحلفاء، والدفاع عنهم، بما في ذلك تعزيز الجزء الشرقي للحلف.

في المقابل، قال رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الروسي أندريه كارتابولوف: إن روسيا سترد بشكل مناسب إذا نشرت الولايات المتحدة مزيداً من القوات في شرق أوروبا ودول البلطيق.

وعلى غرار الولايات المتحدة وبريطانيا، بدأت بعض دول "الناتو" سحب دبلوماسييها من أوكرانيا؛ بسبب التهديد الروسي المتصاعد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأزمة الأوكرانية تتفاقم.. "الناتو" يضع قواته على أهبة الاستعداد وروسيا تهدد بالرد
سبق

أعلنت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الاثنين، وضع قواتها على أهبة الاستعداد، مع إرسال سفن إضافية وطائرات مقاتلة إلى الدول الأعضاء في الحلف شرق أوروبا، مع استمرار تفاقم الأزمة الأوكرانية.

ورحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، بمساهمة الحلفاء بقوات إضافية في "الناتو"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن أن الحلف سيستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لحماية الحلفاء، والدفاع عنهم، بما في ذلك تعزيز الجزء الشرقي للحلف.

في المقابل، قال رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الروسي أندريه كارتابولوف: إن روسيا سترد بشكل مناسب إذا نشرت الولايات المتحدة مزيداً من القوات في شرق أوروبا ودول البلطيق.

وعلى غرار الولايات المتحدة وبريطانيا، بدأت بعض دول "الناتو" سحب دبلوماسييها من أوكرانيا؛ بسبب التهديد الروسي المتصاعد.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
02:57 PM

الأزمة الأوكرانية تتفاقم.. "الناتو" يضع قواته على أهبة الاستعداد وروسيا تهدد بالرد

إرسال سفن وطائرات مقاتلة إضافية إلى شرق أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الاثنين، وضع قواتها على أهبة الاستعداد، مع إرسال سفن إضافية وطائرات مقاتلة إلى الدول الأعضاء في الحلف شرق أوروبا، مع استمرار تفاقم الأزمة الأوكرانية.

ورحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، بمساهمة الحلفاء بقوات إضافية في "الناتو"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن أن الحلف سيستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لحماية الحلفاء، والدفاع عنهم، بما في ذلك تعزيز الجزء الشرقي للحلف.

في المقابل، قال رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الروسي أندريه كارتابولوف: إن روسيا سترد بشكل مناسب إذا نشرت الولايات المتحدة مزيداً من القوات في شرق أوروبا ودول البلطيق.

وعلى غرار الولايات المتحدة وبريطانيا، بدأت بعض دول "الناتو" سحب دبلوماسييها من أوكرانيا؛ بسبب التهديد الروسي المتصاعد.

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