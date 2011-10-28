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نجران.. طرح 10 فرص استثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"

الأمانة: في إطار الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة

طرحت أمانة منطقة نجران، عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، عشر فرص استثمارية أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار.

وأكّد أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي؛ حرص الأمانة على طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات أمام المستثمرين، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وجذب المستثمرين لمنطقة نجران، وإتاحة الفرصة للمشاركة في المشاريع الاستثمارية.

وأوضح مدير عام تنمية الاستثمارات بالأمانة هادي آل منصور؛ أن الفرص الاستثمارية تشمل إقامة مجمع تجاري سكني بحي الروضة، ومطعم بحي الفهد ومخطط الإسكان، ومطبخ ولائم، وإقامة وتشغيل وصيانة مول تجاري بحي الفهد، وموقع لإقامة بنك بمخطط الإسكان، وإقامة محطة محروقات بالطريق الدولي، ومركز خدمة سيارات بمخطط الصناعية، ومطعم علامة مسجلة بحديقة الملك سعود، وإقامة وتشغيل وصيانة مجمع مدارس عالمية بحي الفهد.

ودعا المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، ومشاهدة تفاصيلها وموقعها على خرائط "جوجل ماب"، وعلى مسودة كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونيًّا، حيث سيكون آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الأحد 1 نوفمبر 2020م، كما سيتم فتح المظاريف يوم الإثنين 2 نوفمبر 2020م.

أمانة منطقة نجران

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نجران.. طرح 10 فرص استثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"
سبق

طرحت أمانة منطقة نجران، عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، عشر فرص استثمارية أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار.

وأكّد أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي؛ حرص الأمانة على طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات أمام المستثمرين، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وجذب المستثمرين لمنطقة نجران، وإتاحة الفرصة للمشاركة في المشاريع الاستثمارية.

وأوضح مدير عام تنمية الاستثمارات بالأمانة هادي آل منصور؛ أن الفرص الاستثمارية تشمل إقامة مجمع تجاري سكني بحي الروضة، ومطعم بحي الفهد ومخطط الإسكان، ومطبخ ولائم، وإقامة وتشغيل وصيانة مول تجاري بحي الفهد، وموقع لإقامة بنك بمخطط الإسكان، وإقامة محطة محروقات بالطريق الدولي، ومركز خدمة سيارات بمخطط الصناعية، ومطعم علامة مسجلة بحديقة الملك سعود، وإقامة وتشغيل وصيانة مجمع مدارس عالمية بحي الفهد.

ودعا المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، ومشاهدة تفاصيلها وموقعها على خرائط "جوجل ماب"، وعلى مسودة كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونيًّا، حيث سيكون آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الأحد 1 نوفمبر 2020م، كما سيتم فتح المظاريف يوم الإثنين 2 نوفمبر 2020م.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
11:31 AM

نجران.. طرح 10 فرص استثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"

الأمانة: في إطار الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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طرحت أمانة منطقة نجران، عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، عشر فرص استثمارية أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار.

وأكّد أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي؛ حرص الأمانة على طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات أمام المستثمرين، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وجذب المستثمرين لمنطقة نجران، وإتاحة الفرصة للمشاركة في المشاريع الاستثمارية.

وأوضح مدير عام تنمية الاستثمارات بالأمانة هادي آل منصور؛ أن الفرص الاستثمارية تشمل إقامة مجمع تجاري سكني بحي الروضة، ومطعم بحي الفهد ومخطط الإسكان، ومطبخ ولائم، وإقامة وتشغيل وصيانة مول تجاري بحي الفهد، وموقع لإقامة بنك بمخطط الإسكان، وإقامة محطة محروقات بالطريق الدولي، ومركز خدمة سيارات بمخطط الصناعية، ومطعم علامة مسجلة بحديقة الملك سعود، وإقامة وتشغيل وصيانة مجمع مدارس عالمية بحي الفهد.

ودعا المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، ومشاهدة تفاصيلها وموقعها على خرائط "جوجل ماب"، وعلى مسودة كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونيًّا، حيث سيكون آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الأحد 1 نوفمبر 2020م، كما سيتم فتح المظاريف يوم الإثنين 2 نوفمبر 2020م.

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