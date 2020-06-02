فتح باب القبول للجامعيين في كلية الملك خالد العسكرية

صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحَمَلة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1442هـ وفقًا للاعتبارات الآتية:

1/ يبدأ التسجيل: (الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الاثنين 16- 10-1441هـ، الموافق 8-6-2020م، حتى الساعة الثانية ظهرًا من يوم الأحد 22- 10-1441هـ، الموافق 14-6-2020م، حسب تقويم أم القرى، وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة).

2/ تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة، على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب. ولن يُنظر في أي طلب غير مستوفٍ تلك المعلومات.

3/ سوف تُعلَن نتائج الترشيح الأولى على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل، وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني.

4/ ولمعرفة شروط التسجيل والقبول والتخصصات المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية WWW.KKMAR.GOV.SA.

ويتوجب على المتقدم أن يكون لديه حساب مفعَّل في (أبشر)؛ وذلك لتمكينه من إكمال إجراءات التسجيل لاحقًا على موقع اللجنة عن طريق النفاذ الموحد.

6/ التسجيل إلكترونيًّا على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية WWW.KKMAR.GOV.SA.

وبينت اللجنة أنه سيصدر إعلان لاحق بشأن موعد فتح باب القبول والتسجيل لحَمَلة الشهادة الثانوية.