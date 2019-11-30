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أمين الرياض: خادم الحرمين يقود بلادنا نحو آفاق التطور والازدهار

هنأ القيادة بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة

رفع الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، خالص التهاني وصادق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة للملك المفدى وتوليه مقاليد الحكم.

وقال الأمير "فيصل": منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، مروراً بعهود أبنائه الملوك، وصولاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الذي يقود بلادنا المباركة نحو آفاق التطور والازدهار، تأتي هذه المناسبة الغالية، ونحن نعيش ولله الحمد بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار، بفضل الله عز وجل ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل والقيادة.

وأضاف: شهد القطاع البلدي في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نقلة نوعية غير مسبوقة تم خلالها إطلاق المبادرات والمشاريع والبرامج الداعمة، لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتطوير أسلوب إدارة المدن، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج.

وأردف الأمير "فيصل": منطقة الرياض عاشت تحولات إيجابية في العهد الميمون، وشهدت توسعاً في تقديم الخدمات بما ينسجم مع حجم نموها العمراني، إلى جانب تحسين تغطية المنطقة بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة، وأنسنتها تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمين الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين الرياض: خادم الحرمين يقود بلادنا نحو آفاق التطور والازدهار
سبق

رفع الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، خالص التهاني وصادق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة للملك المفدى وتوليه مقاليد الحكم.

وقال الأمير "فيصل": منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، مروراً بعهود أبنائه الملوك، وصولاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الذي يقود بلادنا المباركة نحو آفاق التطور والازدهار، تأتي هذه المناسبة الغالية، ونحن نعيش ولله الحمد بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار، بفضل الله عز وجل ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل والقيادة.

وأضاف: شهد القطاع البلدي في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نقلة نوعية غير مسبوقة تم خلالها إطلاق المبادرات والمشاريع والبرامج الداعمة، لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتطوير أسلوب إدارة المدن، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج.

وأردف الأمير "فيصل": منطقة الرياض عاشت تحولات إيجابية في العهد الميمون، وشهدت توسعاً في تقديم الخدمات بما ينسجم مع حجم نموها العمراني، إلى جانب تحسين تغطية المنطقة بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة، وأنسنتها تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية".

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
04:30 PM

أمين الرياض: خادم الحرمين يقود بلادنا نحو آفاق التطور والازدهار

هنأ القيادة بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، خالص التهاني وصادق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة للملك المفدى وتوليه مقاليد الحكم.

وقال الأمير "فيصل": منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، مروراً بعهود أبنائه الملوك، وصولاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الذي يقود بلادنا المباركة نحو آفاق التطور والازدهار، تأتي هذه المناسبة الغالية، ونحن نعيش ولله الحمد بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار، بفضل الله عز وجل ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل والقيادة.

وأضاف: شهد القطاع البلدي في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نقلة نوعية غير مسبوقة تم خلالها إطلاق المبادرات والمشاريع والبرامج الداعمة، لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتطوير أسلوب إدارة المدن، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج.

وأردف الأمير "فيصل": منطقة الرياض عاشت تحولات إيجابية في العهد الميمون، وشهدت توسعاً في تقديم الخدمات بما ينسجم مع حجم نموها العمراني، إلى جانب تحسين تغطية المنطقة بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة، وأنسنتها تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية".

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