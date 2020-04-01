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مجلس هيئة حقوق الإنسان يشيد بتوجيهات القيادة للحدّ من انتشار كورونا وحرصها على حماية صحة الجميع

في جلسته الثامنة برئاسة "العواد".. عبر الشبكة الافتراضية

عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان أعمال الجلسة الثامنة من السنة الرابعة للدورة الثالثة، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، وذلك عبر الشبكة الافتراضية.

وفي البداية أشاد المجلس بالأوامر والتوجيهات الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما بذلته الدولة رعاها الله انطلاقًا من حرصها على حماية صحة المواطنين في الداخل والخارج والمقيمين على أراضيها، في الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد - 19)، مثمنًا في الوقت ذاته مراعاة هذه الأوامر والقرارات لحقوق الإنسان وحفظ كرامته.

كما أشاد المجلس بقيادة ولي العهد، حفظه الله، لإدارة أزمة وباء كورونا، والنجاحات التي حقّقتها المملكة في هذا الملف بقيادته، والشفافية العالية التي وجّه بها سموه للتعامل مع هذا الوباء؛ حيث كان لهذه الإجراءات بالغ الأثر في مكافحته والحد من انتشاره.

وناقش المجلس خلال اجتماعه، عددًا من المواضيع المطروحة على جدول أعماله، واطلع على تقرير لجنة شؤون العدالة الجنائية، وتقرير لجنة الأسرة والمرأة والطفل، واتخذ حيالها عددًا من الإجراءات.

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مجلس هيئة حقوق الإنسان يشيد بتوجيهات القيادة للحدّ من انتشار كورونا وحرصها على حماية صحة الجميع
سبق

عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان أعمال الجلسة الثامنة من السنة الرابعة للدورة الثالثة، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، وذلك عبر الشبكة الافتراضية.

وفي البداية أشاد المجلس بالأوامر والتوجيهات الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما بذلته الدولة رعاها الله انطلاقًا من حرصها على حماية صحة المواطنين في الداخل والخارج والمقيمين على أراضيها، في الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد - 19)، مثمنًا في الوقت ذاته مراعاة هذه الأوامر والقرارات لحقوق الإنسان وحفظ كرامته.

كما أشاد المجلس بقيادة ولي العهد، حفظه الله، لإدارة أزمة وباء كورونا، والنجاحات التي حقّقتها المملكة في هذا الملف بقيادته، والشفافية العالية التي وجّه بها سموه للتعامل مع هذا الوباء؛ حيث كان لهذه الإجراءات بالغ الأثر في مكافحته والحد من انتشاره.

وناقش المجلس خلال اجتماعه، عددًا من المواضيع المطروحة على جدول أعماله، واطلع على تقرير لجنة شؤون العدالة الجنائية، وتقرير لجنة الأسرة والمرأة والطفل، واتخذ حيالها عددًا من الإجراءات.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:38 PM

مجلس هيئة حقوق الإنسان يشيد بتوجيهات القيادة للحدّ من انتشار كورونا وحرصها على حماية صحة الجميع

في جلسته الثامنة برئاسة "العواد".. عبر الشبكة الافتراضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان أعمال الجلسة الثامنة من السنة الرابعة للدورة الثالثة، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، وذلك عبر الشبكة الافتراضية.

وفي البداية أشاد المجلس بالأوامر والتوجيهات الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما بذلته الدولة رعاها الله انطلاقًا من حرصها على حماية صحة المواطنين في الداخل والخارج والمقيمين على أراضيها، في الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد - 19)، مثمنًا في الوقت ذاته مراعاة هذه الأوامر والقرارات لحقوق الإنسان وحفظ كرامته.

كما أشاد المجلس بقيادة ولي العهد، حفظه الله، لإدارة أزمة وباء كورونا، والنجاحات التي حقّقتها المملكة في هذا الملف بقيادته، والشفافية العالية التي وجّه بها سموه للتعامل مع هذا الوباء؛ حيث كان لهذه الإجراءات بالغ الأثر في مكافحته والحد من انتشاره.

وناقش المجلس خلال اجتماعه، عددًا من المواضيع المطروحة على جدول أعماله، واطلع على تقرير لجنة شؤون العدالة الجنائية، وتقرير لجنة الأسرة والمرأة والطفل، واتخذ حيالها عددًا من الإجراءات.

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