النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. قطيع من الأغنام تتناثر أشلاؤه على طريق "هدى الشام"

قائد إحدى المركبات فُوجئ بعبورها الطريق ولم يستطع تفاديها

أدّى حادث دهس، صباح اليوم، إلى نفوق عديدٍ من الأغنام وإصابة أخريات على طريق عسفان - هدى الشام، مكة المكرّمة، فيما أُصيب سائق المركبة بإصابة وُصفت بأنها بسيطة.

وفُوجئ قائد مركبة بقطيعٍ من الأغنام يعبر طريق عسفان - هدى الشام، ولم يتمكّن من السيطرة على المركبة؛ ليقوم بدهس عددٍ كبيرٍ منها والتي نفقت في الحال، فيما تعرّض قائد المركبة لإصابة خفيفة، وتلفت مقدمة سيارته من جرّاء قوة الاصطدام بقطيع من الأغنام التي تناثرت أشلاؤها على الطريق، وعَلِق عددٌ منها بالمركبة حتى توقفت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. قطيع من الأغنام تتناثر أشلاؤه على طريق "هدى الشام"
سبق

أدّى حادث دهس، صباح اليوم، إلى نفوق عديدٍ من الأغنام وإصابة أخريات على طريق عسفان - هدى الشام، مكة المكرّمة، فيما أُصيب سائق المركبة بإصابة وُصفت بأنها بسيطة.

وفُوجئ قائد مركبة بقطيعٍ من الأغنام يعبر طريق عسفان - هدى الشام، ولم يتمكّن من السيطرة على المركبة؛ ليقوم بدهس عددٍ كبيرٍ منها والتي نفقت في الحال، فيما تعرّض قائد المركبة لإصابة خفيفة، وتلفت مقدمة سيارته من جرّاء قوة الاصطدام بقطيع من الأغنام التي تناثرت أشلاؤها على الطريق، وعَلِق عددٌ منها بالمركبة حتى توقفت.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
10:50 AM

شاهد .. قطيع من الأغنام تتناثر أشلاؤه على طريق "هدى الشام"

قائد إحدى المركبات فُوجئ بعبورها الطريق ولم يستطع تفاديها

A A A
سعود الدعجاني - جدة
0
57

أدّى حادث دهس، صباح اليوم، إلى نفوق عديدٍ من الأغنام وإصابة أخريات على طريق عسفان - هدى الشام، مكة المكرّمة، فيما أُصيب سائق المركبة بإصابة وُصفت بأنها بسيطة.

وفُوجئ قائد مركبة بقطيعٍ من الأغنام يعبر طريق عسفان - هدى الشام، ولم يتمكّن من السيطرة على المركبة؛ ليقوم بدهس عددٍ كبيرٍ منها والتي نفقت في الحال، فيما تعرّض قائد المركبة لإصابة خفيفة، وتلفت مقدمة سيارته من جرّاء قوة الاصطدام بقطيع من الأغنام التي تناثرت أشلاؤها على الطريق، وعَلِق عددٌ منها بالمركبة حتى توقفت.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,342
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,435
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,421
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,239

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة