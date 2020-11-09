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الشارع الثقافي يحتضن احتفاء طلبة جامعة جازان بالبيعة

في الكورنيش الشمالي للمدينة مساء الأربعاء 18 نوفمبر

تحتفي جامعة جازان بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– مقاليد الحكم بعدد من الفعاليات التي تطلقها عمادة شؤون الطلاب وينفذها طلبة الجامعة بالشارع الثقافي في الكورنيش الشمالي لمدينة جازان مساء الأربعاء 18 نوفمبر 2020 برعاية رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عثمان بن موسى حكمي أن الفعاليات التي سيتم تنفيذها بمشاركة طلاب وطالبات الجامعة تم تصميمها لتشمل العديد من المجالات الإبداعية، وبما يمنح الطلبة الفرصة لتوظيف قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية للتعبير عما يكنونه من ولاء وانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة أيدها الله.

وأضاف الدكتور "حكمي" أن الفعاليات ستشمل توظيف فنون: "الرسم، والمسرح، والسينما، والموسيقى، والشعر، والتصوير"؛ لإبراز ما شهده الوطن من نمو والمباهاة والفخر بالمنجزات السعودية واللحمة الوطنية.

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الشارع الثقافي يحتضن احتفاء طلبة جامعة جازان بالبيعة
سبق

تحتفي جامعة جازان بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– مقاليد الحكم بعدد من الفعاليات التي تطلقها عمادة شؤون الطلاب وينفذها طلبة الجامعة بالشارع الثقافي في الكورنيش الشمالي لمدينة جازان مساء الأربعاء 18 نوفمبر 2020 برعاية رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عثمان بن موسى حكمي أن الفعاليات التي سيتم تنفيذها بمشاركة طلاب وطالبات الجامعة تم تصميمها لتشمل العديد من المجالات الإبداعية، وبما يمنح الطلبة الفرصة لتوظيف قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية للتعبير عما يكنونه من ولاء وانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة أيدها الله.

وأضاف الدكتور "حكمي" أن الفعاليات ستشمل توظيف فنون: "الرسم، والمسرح، والسينما، والموسيقى، والشعر، والتصوير"؛ لإبراز ما شهده الوطن من نمو والمباهاة والفخر بالمنجزات السعودية واللحمة الوطنية.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
05:20 PM

الشارع الثقافي يحتضن احتفاء طلبة جامعة جازان بالبيعة

في الكورنيش الشمالي للمدينة مساء الأربعاء 18 نوفمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تحتفي جامعة جازان بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– مقاليد الحكم بعدد من الفعاليات التي تطلقها عمادة شؤون الطلاب وينفذها طلبة الجامعة بالشارع الثقافي في الكورنيش الشمالي لمدينة جازان مساء الأربعاء 18 نوفمبر 2020 برعاية رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عثمان بن موسى حكمي أن الفعاليات التي سيتم تنفيذها بمشاركة طلاب وطالبات الجامعة تم تصميمها لتشمل العديد من المجالات الإبداعية، وبما يمنح الطلبة الفرصة لتوظيف قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية للتعبير عما يكنونه من ولاء وانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة أيدها الله.

وأضاف الدكتور "حكمي" أن الفعاليات ستشمل توظيف فنون: "الرسم، والمسرح، والسينما، والموسيقى، والشعر، والتصوير"؛ لإبراز ما شهده الوطن من نمو والمباهاة والفخر بالمنجزات السعودية واللحمة الوطنية.

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