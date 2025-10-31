النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد انتهاء البرنامج العلاجي.. النصر يعلن رسمياً وصول مارتينيز إلى الرياض

كان قد تعرّض لإصابة في الرباط الجانبي للركبة أمام الأهلي في الدوري

أعلن نادي النصر رسمياً، اليوم الأحد، وصول محترفه الأرجنتيني بيتي مارتينيز؛ إلى الرياض قادماً من برشلونة بعد انتهاء البرنامج التأهيلي والعلاجي للاعب الذي أجراه بسبب الإصابة التي لحقت به أخيراً.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر، وكتب: نجمنا الأرجنتيني بيتي مارتينيز؛ يصل إلى الرياض، وذلك بعد إنهاء برنامجه التأهيلي العلاجي، الذي أجراه بين بوينس آيرس وبرشلونة.

وكان قد غاب مارتينيز عن النصر منذ نحو 7 أشهر بعد أن تعرّض لإصابة في الرباط الجانبي للركبة أمام الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد انتهاء البرنامج العلاجي.. النصر يعلن رسمياً وصول مارتينيز إلى الرياض
سبق

أعلن نادي النصر رسمياً، اليوم الأحد، وصول محترفه الأرجنتيني بيتي مارتينيز؛ إلى الرياض قادماً من برشلونة بعد انتهاء البرنامج التأهيلي والعلاجي للاعب الذي أجراه بسبب الإصابة التي لحقت به أخيراً.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر، وكتب: نجمنا الأرجنتيني بيتي مارتينيز؛ يصل إلى الرياض، وذلك بعد إنهاء برنامجه التأهيلي العلاجي، الذي أجراه بين بوينس آيرس وبرشلونة.

وكان قد غاب مارتينيز عن النصر منذ نحو 7 أشهر بعد أن تعرّض لإصابة في الرباط الجانبي للركبة أمام الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم الماضي.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
11:20 AM

بعد انتهاء البرنامج العلاجي.. النصر يعلن رسمياً وصول مارتينيز إلى الرياض

كان قد تعرّض لإصابة في الرباط الجانبي للركبة أمام الأهلي في الدوري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,007

أعلن نادي النصر رسمياً، اليوم الأحد، وصول محترفه الأرجنتيني بيتي مارتينيز؛ إلى الرياض قادماً من برشلونة بعد انتهاء البرنامج التأهيلي والعلاجي للاعب الذي أجراه بسبب الإصابة التي لحقت به أخيراً.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر، وكتب: نجمنا الأرجنتيني بيتي مارتينيز؛ يصل إلى الرياض، وذلك بعد إنهاء برنامجه التأهيلي العلاجي، الذي أجراه بين بوينس آيرس وبرشلونة.

وكان قد غاب مارتينيز عن النصر منذ نحو 7 أشهر بعد أن تعرّض لإصابة في الرباط الجانبي للركبة أمام الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم الماضي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,891
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,877
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,048
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,130

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة