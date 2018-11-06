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"الطاقة": صدور الموافقة الملكية على خطة تحفيز القطاع الخاص بمجال تقنية البناء

"السعدون": المبادرة ستخلق فرصًا استثمارية كبيرة وأسواقًا واعدة في السعودية

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء صدور الموافقة الملكية الكريمة على اعتماد خطة تحفيز القطاع الخاص في مجالات عدة، منها مبادرة تحفيز تقنية البناء.

وأوضحت الوزارة أنها مبادرة لدعم برنامج الإسكان، وبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية. وتعتمد المبادرة على صناعة الجيل الرابع، واستخدام الروبوتات والأتمتة الكاملة، وذلك بإدارة كوادر وطنية.

وأكد وكيل الوزارة الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، الدكتور عابد السعدون، أن هذه المبادرة ستخلق فرصًا استثمارية كبيرة وأسواقًا واعدة في السعودية، من شأنها تحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في الصناعة بهدف تطوير صناعات جديدة في الاقتصاد المحلي، وتوطين الصناعة.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم تدشين ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، عددًا من المشروعات النوعية، ووضع حجر الأساس لمشروعات أخرى، وذلك في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطاقة": صدور الموافقة الملكية على خطة تحفيز القطاع الخاص بمجال تقنية البناء
سبق

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء صدور الموافقة الملكية الكريمة على اعتماد خطة تحفيز القطاع الخاص في مجالات عدة، منها مبادرة تحفيز تقنية البناء.

وأوضحت الوزارة أنها مبادرة لدعم برنامج الإسكان، وبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية. وتعتمد المبادرة على صناعة الجيل الرابع، واستخدام الروبوتات والأتمتة الكاملة، وذلك بإدارة كوادر وطنية.

وأكد وكيل الوزارة الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، الدكتور عابد السعدون، أن هذه المبادرة ستخلق فرصًا استثمارية كبيرة وأسواقًا واعدة في السعودية، من شأنها تحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في الصناعة بهدف تطوير صناعات جديدة في الاقتصاد المحلي، وتوطين الصناعة.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم تدشين ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، عددًا من المشروعات النوعية، ووضع حجر الأساس لمشروعات أخرى، وذلك في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
11:47 PM

"الطاقة": صدور الموافقة الملكية على خطة تحفيز القطاع الخاص بمجال تقنية البناء

"السعدون": المبادرة ستخلق فرصًا استثمارية كبيرة وأسواقًا واعدة في السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء صدور الموافقة الملكية الكريمة على اعتماد خطة تحفيز القطاع الخاص في مجالات عدة، منها مبادرة تحفيز تقنية البناء.

وأوضحت الوزارة أنها مبادرة لدعم برنامج الإسكان، وبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية. وتعتمد المبادرة على صناعة الجيل الرابع، واستخدام الروبوتات والأتمتة الكاملة، وذلك بإدارة كوادر وطنية.

وأكد وكيل الوزارة الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، الدكتور عابد السعدون، أن هذه المبادرة ستخلق فرصًا استثمارية كبيرة وأسواقًا واعدة في السعودية، من شأنها تحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في الصناعة بهدف تطوير صناعات جديدة في الاقتصاد المحلي، وتوطين الصناعة.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم تدشين ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، عددًا من المشروعات النوعية، ووضع حجر الأساس لمشروعات أخرى، وذلك في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

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