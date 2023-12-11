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"العمل" تطلق خدمة التقديم على الإعانة المالية لذوي الإعاقة إلكترونياً

تهدف إلى تسهيل إجراءات تقديم الطلبات الجديدة وسرعة إنجازها

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية للتقديم على الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيًا، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة. ودشّن وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة المهندس الحجاب بن أحمد الحازمي، الخدمة صباح اليوم (الاثنين) في مقر الوزارة بالرياض. وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة، أن الخدمة تأتي انطلاقاً من سعي الوزارة لتطوير وأتمتة خدماتها المقدمة للمستفيدين، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تسهيل إجراءات تقديم الطلبات الجديدة، وسرعة إنجاز تلك الطلبات واختصار الوقت للمستفيدين، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.
كما تهدف إلى إيصال دعم الوزارة للمستحقين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة والمستفيدين، من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة.
ولفت الحازمي، إلى أن خدمة تقديم الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيًا تتميز بتوفرها للمستفيدين على مدار الساعة، حيث لا يلزم حضورهم لفروع الوزارة للتقديم عليها، مؤكداً أن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائها. وبيّن وكيل الوزارة، أن أتمتة هذه الخدمة قلصت مدة معالجة طلبات المستفيدين إلى 3 خطوات خلال 24 ساعة بشكل إلكتروني وبدون أي تدخل بشري، بعد أن كان يستلزم معالجة الطلب 10 خطوات، تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل. وأضاف المهندس الحازمي، أنه بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة على الرابطhttps://eservices.mlsd.gov.sa، واختيار أيقونة الخدمة، ثم تقديم الطلب، كما يمكنهم متابعة حالة الطلب من خيار أيقونة "طلباتي" في الموقع.

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"العمل" تطلق خدمة التقديم على الإعانة المالية لذوي الإعاقة إلكترونياً
سبق

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية للتقديم على الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيًا، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة. ودشّن وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة المهندس الحجاب بن أحمد الحازمي، الخدمة صباح اليوم (الاثنين) في مقر الوزارة بالرياض. وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة، أن الخدمة تأتي انطلاقاً من سعي الوزارة لتطوير وأتمتة خدماتها المقدمة للمستفيدين، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تسهيل إجراءات تقديم الطلبات الجديدة، وسرعة إنجاز تلك الطلبات واختصار الوقت للمستفيدين، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.
كما تهدف إلى إيصال دعم الوزارة للمستحقين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة والمستفيدين، من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة.
ولفت الحازمي، إلى أن خدمة تقديم الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيًا تتميز بتوفرها للمستفيدين على مدار الساعة، حيث لا يلزم حضورهم لفروع الوزارة للتقديم عليها، مؤكداً أن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائها. وبيّن وكيل الوزارة، أن أتمتة هذه الخدمة قلصت مدة معالجة طلبات المستفيدين إلى 3 خطوات خلال 24 ساعة بشكل إلكتروني وبدون أي تدخل بشري، بعد أن كان يستلزم معالجة الطلب 10 خطوات، تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل. وأضاف المهندس الحازمي، أنه بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة على الرابطhttps://eservices.mlsd.gov.sa، واختيار أيقونة الخدمة، ثم تقديم الطلب، كما يمكنهم متابعة حالة الطلب من خيار أيقونة "طلباتي" في الموقع.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
03:24 PM

"العمل" تطلق خدمة التقديم على الإعانة المالية لذوي الإعاقة إلكترونياً

تهدف إلى تسهيل إجراءات تقديم الطلبات الجديدة وسرعة إنجازها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية للتقديم على الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيًا، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة. ودشّن وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة المهندس الحجاب بن أحمد الحازمي، الخدمة صباح اليوم (الاثنين) في مقر الوزارة بالرياض. وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة، أن الخدمة تأتي انطلاقاً من سعي الوزارة لتطوير وأتمتة خدماتها المقدمة للمستفيدين، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تسهيل إجراءات تقديم الطلبات الجديدة، وسرعة إنجاز تلك الطلبات واختصار الوقت للمستفيدين، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.
كما تهدف إلى إيصال دعم الوزارة للمستحقين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة والمستفيدين، من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة.
ولفت الحازمي، إلى أن خدمة تقديم الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيًا تتميز بتوفرها للمستفيدين على مدار الساعة، حيث لا يلزم حضورهم لفروع الوزارة للتقديم عليها، مؤكداً أن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائها. وبيّن وكيل الوزارة، أن أتمتة هذه الخدمة قلصت مدة معالجة طلبات المستفيدين إلى 3 خطوات خلال 24 ساعة بشكل إلكتروني وبدون أي تدخل بشري، بعد أن كان يستلزم معالجة الطلب 10 خطوات، تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل. وأضاف المهندس الحازمي، أنه بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة على الرابطhttps://eservices.mlsd.gov.sa، واختيار أيقونة الخدمة، ثم تقديم الطلب، كما يمكنهم متابعة حالة الطلب من خيار أيقونة "طلباتي" في الموقع.

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