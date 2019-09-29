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إدارة النصر لاتحاد القدم: حددوا موعد السوبر السعودي

بعثت إدارة نادي النصر مساء اليوم الأحد خطابًا رسميًا للاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب فيه تحديد موعد إقامة مباراة الفريق الأول في كأس السوبر السعودي والتي سيلاقي الفريق الأول فيها نادي التعاون.

وقالت إدارة النادي: يأتي ذلك حرصًا من إدارة النادي على ترتيب برنامج الفريق الأول في الموسم الرياضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إدارة النصر لاتحاد القدم: حددوا موعد السوبر السعودي
سبق

بعثت إدارة نادي النصر مساء اليوم الأحد خطابًا رسميًا للاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب فيه تحديد موعد إقامة مباراة الفريق الأول في كأس السوبر السعودي والتي سيلاقي الفريق الأول فيها نادي التعاون.

وقالت إدارة النادي: يأتي ذلك حرصًا من إدارة النادي على ترتيب برنامج الفريق الأول في الموسم الرياضي.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
11:51 PM

إدارة النصر لاتحاد القدم: حددوا موعد السوبر السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,285

بعثت إدارة نادي النصر مساء اليوم الأحد خطابًا رسميًا للاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب فيه تحديد موعد إقامة مباراة الفريق الأول في كأس السوبر السعودي والتي سيلاقي الفريق الأول فيها نادي التعاون.

وقالت إدارة النادي: يأتي ذلك حرصًا من إدارة النادي على ترتيب برنامج الفريق الأول في الموسم الرياضي.

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