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ترقية الغامدي إلى "مقدم" في أمن الطرق بالطائف

صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد صالح بن سعيد الغامدي مدير شؤون الدوريات في قيادة أمن الطرق بالطائف إلى رتبة "مقدم".

وأكد "الغامدي" أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تهنئ "الغامدي" بتقلده الرتبة الجديدة، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.

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ترقية الغامدي إلى "مقدم" في أمن الطرق بالطائف
سبق

صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد صالح بن سعيد الغامدي مدير شؤون الدوريات في قيادة أمن الطرق بالطائف إلى رتبة "مقدم".

وأكد "الغامدي" أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تهنئ "الغامدي" بتقلده الرتبة الجديدة، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
10:57 PM

ترقية الغامدي إلى "مقدم" في أمن الطرق بالطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد صالح بن سعيد الغامدي مدير شؤون الدوريات في قيادة أمن الطرق بالطائف إلى رتبة "مقدم".

وأكد "الغامدي" أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تهنئ "الغامدي" بتقلده الرتبة الجديدة، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.

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