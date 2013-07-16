"كفى" توعي الزوار بخطورة التدخين عبر "نقي"

تزامنًا مع موسم الطائف وإجازة الصيف

اختتمت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، البرنامج التوعوي "نقي"، لزوار ومرتادي منتزه الملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله- تزامنًا مع موسم الطائف وإجازة الصيف.



وقال مدير جمعية "كفى" بالطائف عبد الله بن علي الشهري: إن هذا البرنامج "نقي"، انطلق استكمالًا للبرامج والأنشطة التوعوية التثقيفية خلال موسم الإجازة الصيفية بالمحافظة، وامتدّ لمدة أربعة أيام. استفاد منه 570 زائرًا من أهالي الطائف والمملكة ودول الخليج.



وأضاف "الشهري" أن البرنامج، الذي شمل فعاليات مختلفة وعيادة "كفى" المتنقلة؛ لقي إقبالًا كبيرًا من الزوار؛ حيث توجه العشرات منهم إلى مقر الجمعية ليلتقوا الأطباء المتخصصين، والذين بدورهم يطلعونهم على كيفية الإقلاع عن التدخين، ومساعدة ذويهم في التخلُّص من السموم، كما يحصلون على الأدوية التي تتناسب مع حالاتهم.