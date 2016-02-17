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ضمن مبادرة "هديتي".. توزيع أكثر من 3000 هدية على زوار بيت الله الحرام

جاءت في إطار جهود توفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام

وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية -ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية برئاسة الحرمين- أكثر من (3000) هدية على الزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام، ضمن مبادرة "هديتي"، التي تأتي ضمن عدة مبادرات اجتماعية وبرامج متنوعة لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن الوكالة تسعى إلى تقديم الخطط والمبادرات النوعية التي تخدم قاصدي المسجد الحرام؛ مؤكدًا على الجميع ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتأدية الأعمال المأمولة منهم لإنجاح الحملة، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

من جهته أفاد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي، بأن الإدارة العامة قدّمت العديد من المبادرات الاجتماعية لقاصدي المسجد الحرام، وتهدف هذه المبادرات إلى بث روح التعاون والتكاتف البنّاء والمثمر في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

يُذكر أن هذه المبادرات تأتي وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمن مبادرة "هديتي".. توزيع أكثر من 3000 هدية على زوار بيت الله الحرام
سبق

وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية -ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية برئاسة الحرمين- أكثر من (3000) هدية على الزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام، ضمن مبادرة "هديتي"، التي تأتي ضمن عدة مبادرات اجتماعية وبرامج متنوعة لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن الوكالة تسعى إلى تقديم الخطط والمبادرات النوعية التي تخدم قاصدي المسجد الحرام؛ مؤكدًا على الجميع ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتأدية الأعمال المأمولة منهم لإنجاح الحملة، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

من جهته أفاد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي، بأن الإدارة العامة قدّمت العديد من المبادرات الاجتماعية لقاصدي المسجد الحرام، وتهدف هذه المبادرات إلى بث روح التعاون والتكاتف البنّاء والمثمر في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

يُذكر أن هذه المبادرات تأتي وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
08:56 AM

ضمن مبادرة "هديتي".. توزيع أكثر من 3000 هدية على زوار بيت الله الحرام

جاءت في إطار جهود توفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية -ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية برئاسة الحرمين- أكثر من (3000) هدية على الزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام، ضمن مبادرة "هديتي"، التي تأتي ضمن عدة مبادرات اجتماعية وبرامج متنوعة لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن الوكالة تسعى إلى تقديم الخطط والمبادرات النوعية التي تخدم قاصدي المسجد الحرام؛ مؤكدًا على الجميع ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتأدية الأعمال المأمولة منهم لإنجاح الحملة، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

من جهته أفاد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي، بأن الإدارة العامة قدّمت العديد من المبادرات الاجتماعية لقاصدي المسجد الحرام، وتهدف هذه المبادرات إلى بث روح التعاون والتكاتف البنّاء والمثمر في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

يُذكر أن هذه المبادرات تأتي وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

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