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روسيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا لتوفير الأجواء لحوار شامل

"لافروف" أشار إلى توافق مصر وتركيا على موقف موسكو

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

وذكر "لافروف" أن تركيا ومصر تتفقان مع منهج روسيا في تسوية الصراع، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن الأطراف الخارجية يجب أن توفر الأحوال المواتية لحوار شامل بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، وهو شيء تتفق عليه أيضا تركيا ومصر، وذلك بعدما أجرى الوزير الروسي محادثات عبر الهاتف مع وزيري خارجية البلدين.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

الرئيسية/ أخبار العالم

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روسيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا لتوفير الأجواء لحوار شامل
سبق

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

وذكر "لافروف" أن تركيا ومصر تتفقان مع منهج روسيا في تسوية الصراع، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن الأطراف الخارجية يجب أن توفر الأحوال المواتية لحوار شامل بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، وهو شيء تتفق عليه أيضا تركيا ومصر، وذلك بعدما أجرى الوزير الروسي محادثات عبر الهاتف مع وزيري خارجية البلدين.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
02:26 PM
اخر تعديل
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
02:50 PM

روسيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا لتوفير الأجواء لحوار شامل

"لافروف" أشار إلى توافق مصر وتركيا على موقف موسكو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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418

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

وذكر "لافروف" أن تركيا ومصر تتفقان مع منهج روسيا في تسوية الصراع، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن الأطراف الخارجية يجب أن توفر الأحوال المواتية لحوار شامل بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، وهو شيء تتفق عليه أيضا تركيا ومصر، وذلك بعدما أجرى الوزير الروسي محادثات عبر الهاتف مع وزيري خارجية البلدين.

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