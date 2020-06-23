ولفت إلى أن الأطراف الخارجية يجب أن توفر الأحوال المواتية لحوار شامل بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، وهو شيء تتفق عليه أيضا تركيا ومصر، وذلك بعدما أجرى الوزير الروسي محادثات عبر الهاتف مع وزيري خارجية البلدين.

وذكر "لافروف" أن تركيا ومصر تتفقان مع منهج روسيا في تسوية الصراع، وفقاً لـ"رويترز".

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

روسيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا لتوفير الأجواء لحوار شامل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-23 دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا. وذكر "لافروف" أن تركيا ومصر تتفقان مع منهج روسيا في تسوية الصراع، وفقاً لـ"رويترز". ولفت إلى أن الأطراف الخارجية يجب أن توفر الأحوال المواتية لحوار شامل بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، وهو شيء تتفق عليه أيضا تركيا ومصر، وذلك بعدما أجرى الوزير الروسي محادثات عبر الهاتف مع وزيري خارجية البلدين.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 02:26 PM

اخر تعديل 23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 02:50 PM

روسيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا لتوفير الأجواء لحوار شامل "لافروف" أشار إلى توافق مصر وتركيا على موقف موسكو





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دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

وذكر "لافروف" أن تركيا ومصر تتفقان مع منهج روسيا في تسوية الصراع، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن الأطراف الخارجية يجب أن توفر الأحوال المواتية لحوار شامل بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، وهو شيء تتفق عليه أيضا تركيا ومصر، وذلك بعدما أجرى الوزير الروسي محادثات عبر الهاتف مع وزيري خارجية البلدين.