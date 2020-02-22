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كيف تؤدب أبناءك من 18 شهرًا حتى 18 عامًا؟ "سعود الصحية" تجيب

حملة #ترى_ماضرهم تختتم فعاليتها في "تركي الأول" بعد 5 أيام حافلة

اختتمت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني، فعالية "يقولون ماضر الأولين ..#ترى-ضرهم"، في طريق "تركي الأول" بعد 5 أيام حافة بالتوعية بخطر ضرب الأطفال بقصد تأديبهم، ووجهت نصائح للتعامل مع الأطفال بناء على أعمارهم من 18 شهرًا إلى 18 عامًا.

وتكون عملية تأديب الطفل من 18 شهرًا إلى 3 سنوات على أسس التربية الإيجابية، ومديح السلوك الجيد، في حين من 3 سنوات إلى 6 سنوات تقوم على تحديد التصرف الخاطئ وعزله في "زاوية التفكير" بعد قيامه بتصرف خاطئ، وتكون مدة العزل دقيقة لكل سنة من عمر الطفل زائد سنة.

ومن 6 سنوات إلى 12 وفق لوحة الملصقات التحفيزية، وأخيرًا يتم التعامل وتأديب الطفل من 13 سنة إلى 18 سنة، بوضع القوانين المنزلية التي يتعين عليهم الالتزام بها.

ووفقًا للمعلومات المقدّمة من طلاب وطالبات جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني، فإن أنواع العنف للأطفال 5؛ وهي: العنف الجسدي، والجنسي، والنفسي، وإهمال الطفل، ومشاهدة العنف.

كيف تؤدب أبناءك جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كيف تؤدب أبناءك من 18 شهرًا حتى 18 عامًا؟ "سعود الصحية" تجيب
سبق

اختتمت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني، فعالية "يقولون ماضر الأولين ..#ترى-ضرهم"، في طريق "تركي الأول" بعد 5 أيام حافة بالتوعية بخطر ضرب الأطفال بقصد تأديبهم، ووجهت نصائح للتعامل مع الأطفال بناء على أعمارهم من 18 شهرًا إلى 18 عامًا.

وتكون عملية تأديب الطفل من 18 شهرًا إلى 3 سنوات على أسس التربية الإيجابية، ومديح السلوك الجيد، في حين من 3 سنوات إلى 6 سنوات تقوم على تحديد التصرف الخاطئ وعزله في "زاوية التفكير" بعد قيامه بتصرف خاطئ، وتكون مدة العزل دقيقة لكل سنة من عمر الطفل زائد سنة.

ومن 6 سنوات إلى 12 وفق لوحة الملصقات التحفيزية، وأخيرًا يتم التعامل وتأديب الطفل من 13 سنة إلى 18 سنة، بوضع القوانين المنزلية التي يتعين عليهم الالتزام بها.

ووفقًا للمعلومات المقدّمة من طلاب وطالبات جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني، فإن أنواع العنف للأطفال 5؛ وهي: العنف الجسدي، والجنسي، والنفسي، وإهمال الطفل، ومشاهدة العنف.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
10:50 AM

كيف تؤدب أبناءك من 18 شهرًا حتى 18 عامًا؟ "سعود الصحية" تجيب

حملة #ترى_ماضرهم تختتم فعاليتها في "تركي الأول" بعد 5 أيام حافلة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
2
2,846

اختتمت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني، فعالية "يقولون ماضر الأولين ..#ترى-ضرهم"، في طريق "تركي الأول" بعد 5 أيام حافة بالتوعية بخطر ضرب الأطفال بقصد تأديبهم، ووجهت نصائح للتعامل مع الأطفال بناء على أعمارهم من 18 شهرًا إلى 18 عامًا.

وتكون عملية تأديب الطفل من 18 شهرًا إلى 3 سنوات على أسس التربية الإيجابية، ومديح السلوك الجيد، في حين من 3 سنوات إلى 6 سنوات تقوم على تحديد التصرف الخاطئ وعزله في "زاوية التفكير" بعد قيامه بتصرف خاطئ، وتكون مدة العزل دقيقة لكل سنة من عمر الطفل زائد سنة.

ومن 6 سنوات إلى 12 وفق لوحة الملصقات التحفيزية، وأخيرًا يتم التعامل وتأديب الطفل من 13 سنة إلى 18 سنة، بوضع القوانين المنزلية التي يتعين عليهم الالتزام بها.

ووفقًا للمعلومات المقدّمة من طلاب وطالبات جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني، فإن أنواع العنف للأطفال 5؛ وهي: العنف الجسدي، والجنسي، والنفسي، وإهمال الطفل، ومشاهدة العنف.

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