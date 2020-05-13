الجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات تناقش آلية عملها عن بُعد

في اجتماع استعرض التقرير المالي وإقرار الهيكل التنظيمي واللائحة الأساسية

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة جائحة "كورونا"، عقد مجلس إدارة الجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات، اجتماعه الأول عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأس الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء مجلس الإدارة كافة، الدكتور فيصل بن محمد الشرعبي؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وفي بداية الاجتماع قدّم رئيس المجلس، شكره وتقديره للأعضاء المؤسسين للجمعية، ولأعضاء مجلس الإدارة، ولكل مَن ساهم في تأسيس ودعم أعمال الجمعية، على ما بذلوه من جهود ساهمت في خروج هذا الكيان للنور، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع، حيث اطلع على ما قامت الجمعية بتنفيذه من أنشطة وبرامج متنوعة خلال الفترة الماضية، كما استعرض التقرير المالي للجمعية، وتم خلال الاجتماع إقرار الهيكل التنظيمي واللائحة الأساسية الداخلية للجمعية ونظام العضوية.

وناقش الحضور آليات العمل المتبعة والخطط المستقبلية الموضوعة للأنشطة والخدمات التي ستقدمها الجمعية.

والجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات المعروفة اختصاراً بــ "PASDS" تضم في عضويتها عدداً من الإحصائيين وعلماء البيانات بالمملكة، وقدمت عديداً من الفعاليات بعد تأسيسها في شهر يناير الماضي، من بينها عدد من المحاضرات -عبر تقنية الاتصال المرئي- حول دور علم البيانات والإحصاء في مكافحة الأوبئة، والنمذجة وتحليل القرارات مع جائحة "كورونا"، وإدارة البيانات في الأزمات.