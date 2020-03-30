جمعية "السلام" للإغاثة والطوارئ تبادر بإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين

ضمن مبادرة "نوصلها لك" في عسير وخميس مشيط والرفيدة

بالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية في عسير قامت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ من خلال مبادرة "نوصلها لك" بإيصال الأدوية، والمستلزمات الطبية لـ ٧٠٠ من المستفيدين بمنطقة عسير في أبها، وخميس مشيط، والرفيدة وضواحيها، إلى جانب القرى المجاورة والصغيرة، وذلك تسهيلاً للمرضى، وللحد من التجول والخروج من المنزل تطبيقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا .

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