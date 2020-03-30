النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جمعية "السلام" للإغاثة والطوارئ تبادر بإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين

ضمن مبادرة "نوصلها لك" في عسير وخميس مشيط والرفيدة

بالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية في عسير قامت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ من خلال مبادرة "نوصلها لك" بإيصال الأدوية، والمستلزمات الطبية لـ ٧٠٠ من المستفيدين بمنطقة عسير في أبها، وخميس مشيط، والرفيدة وضواحيها، إلى جانب القرى المجاورة والصغيرة، وذلك تسهيلاً للمرضى، وللحد من التجول والخروج من المنزل تطبيقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا .

عسير جمعية السلام للإغاثة والطوارئ وزارة الصحة صحة عسير إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جمعية "السلام" للإغاثة والطوارئ تبادر بإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين
سبق

بالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية في عسير قامت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ من خلال مبادرة "نوصلها لك" بإيصال الأدوية، والمستلزمات الطبية لـ ٧٠٠ من المستفيدين بمنطقة عسير في أبها، وخميس مشيط، والرفيدة وضواحيها، إلى جانب القرى المجاورة والصغيرة، وذلك تسهيلاً للمرضى، وللحد من التجول والخروج من المنزل تطبيقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا .

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
07:47 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:31 AM

جمعية "السلام" للإغاثة والطوارئ تبادر بإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين

ضمن مبادرة "نوصلها لك" في عسير وخميس مشيط والرفيدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,018

بالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية في عسير قامت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ من خلال مبادرة "نوصلها لك" بإيصال الأدوية، والمستلزمات الطبية لـ ٧٠٠ من المستفيدين بمنطقة عسير في أبها، وخميس مشيط، والرفيدة وضواحيها، إلى جانب القرى المجاورة والصغيرة، وذلك تسهيلاً للمرضى، وللحد من التجول والخروج من المنزل تطبيقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,332
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,771

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة