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داخل استراحة.. ضبط 130 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بنجران

تطبيق العقوبات بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة

ضبطت شرطة نجران (130) شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية .


تفصيلاً. صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن الجهات المختصة، ضبطت (130) شخصاً بإحدى الاستراحات بمدينة نجران، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19) ولائحة الحد من التجمعات.
وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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داخل استراحة.. ضبط 130 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بنجران
سبق

ضبطت شرطة نجران (130) شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية .


تفصيلاً. صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن الجهات المختصة، ضبطت (130) شخصاً بإحدى الاستراحات بمدينة نجران، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19) ولائحة الحد من التجمعات.
وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
02:32 PM

داخل استراحة.. ضبط 130 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بنجران

تطبيق العقوبات بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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5,604

ضبطت شرطة نجران (130) شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية .


تفصيلاً. صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن الجهات المختصة، ضبطت (130) شخصاً بإحدى الاستراحات بمدينة نجران، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19) ولائحة الحد من التجمعات.
وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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