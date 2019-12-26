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"كشافة الأفلاج" تحصد "الدرع الفضي" بالمشروع الكشفي

لمشاركتها الوطنية المتميزة باحتفالات اليوم الوطني 89

حصلت كشافة لجنة تنمية الأفلاج على الدرع الفضي في المشروع الكشفي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 89 .

وأتى تتويج كشافة لجنة تنمية الأفلاج بالدرع الفضي نتيجة مشاركتها الوطنية المتميزة في تفعيل عدد من البرامج التي صاحبت الاحتفال باليوم الوطني واستهداف العديد من فئات المجتمع برسم فرحة الاحتفال بتلك المناسبة الغالية على كل مواطن سعودي .

وكانت كشافة لجنة تنمية الأفلاج قد شاركت في الكثير من المناسبات الوطنية وحصلت على العديد من الجوائز وتوجت بالمراكز الأولى في مشاركات خدمة ضيوف الرحمن في الحج والعمرة عدة مرات .

كشافة الأفلاج الدرع الفضي مناسبة الاحتفال باليوم الوطني 89

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"كشافة الأفلاج" تحصد "الدرع الفضي" بالمشروع الكشفي
سبق

حصلت كشافة لجنة تنمية الأفلاج على الدرع الفضي في المشروع الكشفي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 89 .

وأتى تتويج كشافة لجنة تنمية الأفلاج بالدرع الفضي نتيجة مشاركتها الوطنية المتميزة في تفعيل عدد من البرامج التي صاحبت الاحتفال باليوم الوطني واستهداف العديد من فئات المجتمع برسم فرحة الاحتفال بتلك المناسبة الغالية على كل مواطن سعودي .

وكانت كشافة لجنة تنمية الأفلاج قد شاركت في الكثير من المناسبات الوطنية وحصلت على العديد من الجوائز وتوجت بالمراكز الأولى في مشاركات خدمة ضيوف الرحمن في الحج والعمرة عدة مرات .

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
02:52 PM

"كشافة الأفلاج" تحصد "الدرع الفضي" بالمشروع الكشفي

لمشاركتها الوطنية المتميزة باحتفالات اليوم الوطني 89

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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حصلت كشافة لجنة تنمية الأفلاج على الدرع الفضي في المشروع الكشفي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 89 .

وأتى تتويج كشافة لجنة تنمية الأفلاج بالدرع الفضي نتيجة مشاركتها الوطنية المتميزة في تفعيل عدد من البرامج التي صاحبت الاحتفال باليوم الوطني واستهداف العديد من فئات المجتمع برسم فرحة الاحتفال بتلك المناسبة الغالية على كل مواطن سعودي .

وكانت كشافة لجنة تنمية الأفلاج قد شاركت في الكثير من المناسبات الوطنية وحصلت على العديد من الجوائز وتوجت بالمراكز الأولى في مشاركات خدمة ضيوف الرحمن في الحج والعمرة عدة مرات .

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