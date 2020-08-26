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"الإسكان": الانتهاء من تطوير مخطط "عبير الجابرية" في ينبع

يوفر 816 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 1.3 مليون م2

تسلّمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان مخطط "عبير الجابرية" في محافظة ينبع بالمدينة المنوّرة، وذلك بعد الانتهاء من تطوير بنيته التحتية من سفلتة وتسوية وتصريف السيول وغيرها تمهيداً لتسليمها للمواطنين.

جاء ذلك ضمن جهود الوزارة في تطوير المخططات كافة بجميع مناطق المملكة، إذ يوفّر المخطط 816 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تصل إلى 1.3 مليون م2.

تأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها بالشراكة مع المقاولين المختصين، في إطار تسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من خيار الأراضي السكنية الذي يعدّ أحد أبرز الخيارات المفضلة ضمن الحلول المتنوعة التي يوفرّها برنامج "سكني".

وأتاح تطبيق برنامج "سكني" والبوابة الإلكترونية (https://sakani.housing.sa/) في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب وحجز الأراضي وإصدار عقودها من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم التي تمتاز بوضوحها وسهولتها، إذ أتاح "سكني" حتى الآن 197 مخططاً توفّر 173 ألف أرض على مستوى مختلف المدن والمحافظات والمراكز.

يُذكر أن برنامج سكني يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسكان": الانتهاء من تطوير مخطط "عبير الجابرية" في ينبع
سبق

تسلّمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان مخطط "عبير الجابرية" في محافظة ينبع بالمدينة المنوّرة، وذلك بعد الانتهاء من تطوير بنيته التحتية من سفلتة وتسوية وتصريف السيول وغيرها تمهيداً لتسليمها للمواطنين.

جاء ذلك ضمن جهود الوزارة في تطوير المخططات كافة بجميع مناطق المملكة، إذ يوفّر المخطط 816 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تصل إلى 1.3 مليون م2.

تأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها بالشراكة مع المقاولين المختصين، في إطار تسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من خيار الأراضي السكنية الذي يعدّ أحد أبرز الخيارات المفضلة ضمن الحلول المتنوعة التي يوفرّها برنامج "سكني".

وأتاح تطبيق برنامج "سكني" والبوابة الإلكترونية (https://sakani.housing.sa/) في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب وحجز الأراضي وإصدار عقودها من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم التي تمتاز بوضوحها وسهولتها، إذ أتاح "سكني" حتى الآن 197 مخططاً توفّر 173 ألف أرض على مستوى مختلف المدن والمحافظات والمراكز.

يُذكر أن برنامج سكني يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
01:37 PM

"الإسكان": الانتهاء من تطوير مخطط "عبير الجابرية" في ينبع

يوفر 816 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 1.3 مليون م2

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ينبع
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تسلّمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان مخطط "عبير الجابرية" في محافظة ينبع بالمدينة المنوّرة، وذلك بعد الانتهاء من تطوير بنيته التحتية من سفلتة وتسوية وتصريف السيول وغيرها تمهيداً لتسليمها للمواطنين.

جاء ذلك ضمن جهود الوزارة في تطوير المخططات كافة بجميع مناطق المملكة، إذ يوفّر المخطط 816 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تصل إلى 1.3 مليون م2.

تأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها بالشراكة مع المقاولين المختصين، في إطار تسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من خيار الأراضي السكنية الذي يعدّ أحد أبرز الخيارات المفضلة ضمن الحلول المتنوعة التي يوفرّها برنامج "سكني".

وأتاح تطبيق برنامج "سكني" والبوابة الإلكترونية (https://sakani.housing.sa/) في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب وحجز الأراضي وإصدار عقودها من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم التي تمتاز بوضوحها وسهولتها، إذ أتاح "سكني" حتى الآن 197 مخططاً توفّر 173 ألف أرض على مستوى مختلف المدن والمحافظات والمراكز.

يُذكر أن برنامج سكني يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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