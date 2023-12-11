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مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعلن انطلاق المزاد العام

يشتمل على ١٨٨ "شبكًا" تستوعب زيادة حركة البيع والشراء

أطلقت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المزاد العام للإبل في الصياهد الجنوبية للدهناء بمنطقة الرياض، ويستمر حتى نهاية المهرجان.

وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سلطان البقمي أن المزاد يتميز بالترتيب والتنظيم؛ إذ أقرت إدارة المهرجان آلية لتنظيم المزاد عبر تطبيق الاشتراطات الضرورية، وتنظيم المزاد في السوق المخصص لبيع الإبل، مع منع تسليم المبالغ نقدًا، وضمان سلامة الإبل المراد بيعها، والتأكد من عدم الخروج عن الآلية المعتمدة للمزادات، بما يساعد البائع والمشتري على تنظيم عملية البيع والشراء بكل سهولة.

وأضاف البقمي بأنه تم تخصيص مسار خاص ببيع الإبل، وهو يتكون من أربعة مسارات، مسارين للإبل، ومسارين للسيارات مع الأطراف، بطول 50 مترًا.

وبيَّن البقمي أن المزاد يشتمل على ١٨٨ "شبكًا" للإبل، تستوعب زيادة الإبل وحركة البيع والشراء في المزاد العام للإبل. مشيرًا إلى أن تنظيم هذا المزاد جاء من أجل خدمة مُلاك الإبل، والعودة بالنفع عليهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعلن انطلاق المزاد العام
سبق

أطلقت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المزاد العام للإبل في الصياهد الجنوبية للدهناء بمنطقة الرياض، ويستمر حتى نهاية المهرجان.

وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سلطان البقمي أن المزاد يتميز بالترتيب والتنظيم؛ إذ أقرت إدارة المهرجان آلية لتنظيم المزاد عبر تطبيق الاشتراطات الضرورية، وتنظيم المزاد في السوق المخصص لبيع الإبل، مع منع تسليم المبالغ نقدًا، وضمان سلامة الإبل المراد بيعها، والتأكد من عدم الخروج عن الآلية المعتمدة للمزادات، بما يساعد البائع والمشتري على تنظيم عملية البيع والشراء بكل سهولة.

وأضاف البقمي بأنه تم تخصيص مسار خاص ببيع الإبل، وهو يتكون من أربعة مسارات، مسارين للإبل، ومسارين للسيارات مع الأطراف، بطول 50 مترًا.

وبيَّن البقمي أن المزاد يشتمل على ١٨٨ "شبكًا" للإبل، تستوعب زيادة الإبل وحركة البيع والشراء في المزاد العام للإبل. مشيرًا إلى أن تنظيم هذا المزاد جاء من أجل خدمة مُلاك الإبل، والعودة بالنفع عليهم.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
08:33 PM

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعلن انطلاق المزاد العام

يشتمل على ١٨٨ "شبكًا" تستوعب زيادة حركة البيع والشراء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المزاد العام للإبل في الصياهد الجنوبية للدهناء بمنطقة الرياض، ويستمر حتى نهاية المهرجان.

وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سلطان البقمي أن المزاد يتميز بالترتيب والتنظيم؛ إذ أقرت إدارة المهرجان آلية لتنظيم المزاد عبر تطبيق الاشتراطات الضرورية، وتنظيم المزاد في السوق المخصص لبيع الإبل، مع منع تسليم المبالغ نقدًا، وضمان سلامة الإبل المراد بيعها، والتأكد من عدم الخروج عن الآلية المعتمدة للمزادات، بما يساعد البائع والمشتري على تنظيم عملية البيع والشراء بكل سهولة.

وأضاف البقمي بأنه تم تخصيص مسار خاص ببيع الإبل، وهو يتكون من أربعة مسارات، مسارين للإبل، ومسارين للسيارات مع الأطراف، بطول 50 مترًا.

وبيَّن البقمي أن المزاد يشتمل على ١٨٨ "شبكًا" للإبل، تستوعب زيادة الإبل وحركة البيع والشراء في المزاد العام للإبل. مشيرًا إلى أن تنظيم هذا المزاد جاء من أجل خدمة مُلاك الإبل، والعودة بالنفع عليهم.

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