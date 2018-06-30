وكيل إمارة الباحة ينتقد منع الشباب من دخول المنتزهات ويؤكد: اضطررت لاصطحاب زوجتي

أثناء زياراته غير المعلنة بتوجيه من أمير المنطقة

انتقد وكيل إمارة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق منع الشباب من دخول المنتزهات وعدم توفير البديل المناسب للشباب في المنطقة، مؤكداً أنه - وأثناء زياراته الغير معلنة التي وجه بها أمير الباحة - تم منعه شخصياً أكثر من مرة من دخول المتنزهات ما اضطره لإحضار زوجته برفقته.

وقال اللويحق على حسابه بتويتر مغرداً: منع الشباب من دخول المنتزهات. في غياب البديل . أمر مؤلم شاهدته على ارض الواقع.. لماذا؟.المحافظه على الاداب العامه والنظام مسؤوليه مشتركه، فلماذا المنع ان فعّلت المراقبه والمحاسبة والمتابعة.. شبابنا في المنطقه مدركين لانظمه التواجد داخل المنتزهات..فقط يحتاجون للثقه.وهم أهل لذلك.

وأضاف: ‏بعد منعي اكثر من مرة.. حراسات المنتزهات تفسر الشباب بالرجل لوحده حتى ولو أنه متجاوز 60 عاما فاضطررت وأنا على باب 60 عاما ووكيلا للإمارة اصطحاب زوجتي معي لكي لا أمنع وأنجز مهمتي.. رغم أنني أستطيع أكشف شخصيتي وأدخل لكن ينتفي المقصد من الزيارة، و لا أريد أن أجادل حارسا منفذا.

وكان قد بدأ وكيل إمارة الباحة عقاب اللويحق بزيارات غير معلنة لعدة منتزهات في بلجرشي وبني كبير وطريق بيدة ، شكر فيها رئيس بلدية بني كبير ومؤكداً لحاجة منتزه الثروة الوطني على طريق بيده إلى عناية أكثر، وواعداً بالرفع بكل ملاحظاته لأمير المنطقة.

‏وغرد اللويحق: إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقه تم الوقوف هذا اليوم على المنتزه الوطني ومنتزه السكران ومنتزه سد الجنابين، ومهرجان الصيف ببلجرشي..والرفع بما يلاحظ..حرصا منه على معالجة أي قصور في الخدمات في هذه الأماكن.شكرا رئيس بلدية بني كبير على مستوى النظافه في منتزه سد الجنابين.

‏وتابع: استمرارا في إنفاذ توجيهات أمير المنطقة، تم الوقوف هذا اليوم على منتزه الثروه الوطني، طريق بيده، مكان جميل، يحتاج إلى عنايه أكثر، رصدت السلبيات والايجابيات ومن المؤكد ستكون محل اهتمام الأمير عند عرضها عليه.