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تقليد "النفجان" رتبة "عقيد"

أحد المشاركين بفعالية في الحد الجنوبي

قلَّد مساعد قائد لواء الملك فهد السادس العميد الركن خالد بن حسن الزهراني، في مكتبه، وقائد الكتيبة الثانيه.العقيد الركن سلطان بن ناصر السبيعي، صباح اليوم، العقيد الركن سامي بن عبدالله النفجان رتبته الجديدة.

جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية "النفجان" لرتبة "عقيد".

وهنأ العميد "الزهراني" والعقيد "السبيعي" العقيد "النفجان" بهذه المناسبة، مؤكدين أن هذه الترقية تعتبر حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

ويعتبر العقيد "النفجان" أحد المشاركين بفعالية في الحد الجنوبي في منطقة نجران وساهم في التخطيط والتنفيذ لدحر الحوثيين.

من جهته، عبَّر العقيد " النفجان" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي منحت له.

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تقليد "النفجان" رتبة "عقيد"
سبق

قلَّد مساعد قائد لواء الملك فهد السادس العميد الركن خالد بن حسن الزهراني، في مكتبه، وقائد الكتيبة الثانيه.العقيد الركن سلطان بن ناصر السبيعي، صباح اليوم، العقيد الركن سامي بن عبدالله النفجان رتبته الجديدة.

جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية "النفجان" لرتبة "عقيد".

وهنأ العميد "الزهراني" والعقيد "السبيعي" العقيد "النفجان" بهذه المناسبة، مؤكدين أن هذه الترقية تعتبر حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

ويعتبر العقيد "النفجان" أحد المشاركين بفعالية في الحد الجنوبي في منطقة نجران وساهم في التخطيط والتنفيذ لدحر الحوثيين.

من جهته، عبَّر العقيد " النفجان" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي منحت له.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
05:39 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
07:56 AM

تقليد "النفجان" رتبة "عقيد"

أحد المشاركين بفعالية في الحد الجنوبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلَّد مساعد قائد لواء الملك فهد السادس العميد الركن خالد بن حسن الزهراني، في مكتبه، وقائد الكتيبة الثانيه.العقيد الركن سلطان بن ناصر السبيعي، صباح اليوم، العقيد الركن سامي بن عبدالله النفجان رتبته الجديدة.

جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية "النفجان" لرتبة "عقيد".

وهنأ العميد "الزهراني" والعقيد "السبيعي" العقيد "النفجان" بهذه المناسبة، مؤكدين أن هذه الترقية تعتبر حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

ويعتبر العقيد "النفجان" أحد المشاركين بفعالية في الحد الجنوبي في منطقة نجران وساهم في التخطيط والتنفيذ لدحر الحوثيين.

من جهته، عبَّر العقيد " النفجان" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي منحت له.

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