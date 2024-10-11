تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري تمهيداً لإعلان "حدث جوهري"

"تداول": بناءً على طلب البنك على أن يستأنف تداول السهم غداً الإثنين

اعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم، تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الأحد 24 / 02 / 1442هـ الموافق 11 / 10 / 2020م، وذلك لجلسة تداول واحدة.

وقالت "تداول": إن ذلك جاء بناءً على طلب البنك وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الإثنين.