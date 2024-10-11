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تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري تمهيداً لإعلان "حدث جوهري"

"تداول": بناءً على طلب البنك على أن يستأنف تداول السهم غداً الإثنين

اعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم، تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الأحد 24 / 02 / 1442هـ الموافق 11 / 10 / 2020م، وذلك لجلسة تداول واحدة.

وقالت "تداول": إن ذلك جاء بناءً على طلب البنك وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الإثنين.

السوق المالية هيئة السوق المالية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري تمهيداً لإعلان "حدث جوهري"
سبق

اعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم، تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الأحد 24 / 02 / 1442هـ الموافق 11 / 10 / 2020م، وذلك لجلسة تداول واحدة.

وقالت "تداول": إن ذلك جاء بناءً على طلب البنك وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الإثنين.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
09:15 AM

تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري تمهيداً لإعلان "حدث جوهري"

"تداول": بناءً على طلب البنك على أن يستأنف تداول السهم غداً الإثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم، تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الأحد 24 / 02 / 1442هـ الموافق 11 / 10 / 2020م، وذلك لجلسة تداول واحدة.

وقالت "تداول": إن ذلك جاء بناءً على طلب البنك وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الإثنين.

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