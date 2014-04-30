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تفاعلاً مع "سبق".. بلدية خميس مشيط تزيل مخلفات مخطط عبدالله بن سلمان

قالت: البلدية مستمرة في ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

في تفاعل سريع مع ما نشرته "سبق" عن تحويل مخطط عبدالله بن سلمان إلى مرمى للمخلفات، هرعت بلدية خميس مشيط اليوم إلى تنظيف المخطط وإزالة المخالفات، وقالت في رد لها: "إشارة الى ما ورد في صحيفة "سبق" بعنوان "مخطط عبدالله بن سلمان يتحول الى مرمى مخلفات"، وحيث تضمن الخبر شكوى سكان الحي من تجمع لمياه الأمطار في أحد شوارع الحي، ورغبة من البلدية في الايضاح فإن سبب تجمع المياه هو قيام أصحاب المباني الحديثة برمي مخلفات البناء في الأودية المجاورة لهم، مما تسبب في إغلاق جزئي لمجرى الوادي".

وبينت أن البلدية قامت بتكليف المختصين لديها بتنظيف مجرى الوادي ووضع لوحة تحذيرية بعدم رمي المخلفات وإبلاغ البلدية على الرقم الموحد 940 عن أي أشخاص يقومون برمي المخلفات في الوادي، إذ تعاني البلدية من تلك الظاهرة وقد تم ضبط عدة حالات مماثلة في مواقع مختلفة وتم تغريمهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأضافت أن البلدية قامت خلال الـ 6 أشهر الماضية برفع ما يقارب 30 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والأنقاض وتنظيف أكثر من 36 عبارة ومجرى للأودية.

وأشارت إلى أن لدى البلدية مشروعاً يتم تنفيذه حالياً يتضمن رفع ما يقارب 240 ألف متر مكعب من مخلفات البناء وسيكون لذلك الأثر الإيجابي في تنظيف أغلب مجاري الأودية في المحافظة علما بأن البلدية مستمرة في ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت "سبق" نقلت مساء أمس مطالبة السكان لأمانة منطقة عسير - ممثلة في بلدية غرب خميس مشيط - بسرعة التحرك لحماية سكان الحي من الأمراض والأوبئة بفعل انتشار الحشرات والبعوض، وتزايد المستنقعات المائية التي باتت تهدد صحة وسلامة الجميع بسبب إغلاق تلك المخلفات مجرى الوادي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع "سبق".. بلدية خميس مشيط تزيل مخلفات مخطط عبدالله بن سلمان
سبق

في تفاعل سريع مع ما نشرته "سبق" عن تحويل مخطط عبدالله بن سلمان إلى مرمى للمخلفات، هرعت بلدية خميس مشيط اليوم إلى تنظيف المخطط وإزالة المخالفات، وقالت في رد لها: "إشارة الى ما ورد في صحيفة "سبق" بعنوان "مخطط عبدالله بن سلمان يتحول الى مرمى مخلفات"، وحيث تضمن الخبر شكوى سكان الحي من تجمع لمياه الأمطار في أحد شوارع الحي، ورغبة من البلدية في الايضاح فإن سبب تجمع المياه هو قيام أصحاب المباني الحديثة برمي مخلفات البناء في الأودية المجاورة لهم، مما تسبب في إغلاق جزئي لمجرى الوادي".

وبينت أن البلدية قامت بتكليف المختصين لديها بتنظيف مجرى الوادي ووضع لوحة تحذيرية بعدم رمي المخلفات وإبلاغ البلدية على الرقم الموحد 940 عن أي أشخاص يقومون برمي المخلفات في الوادي، إذ تعاني البلدية من تلك الظاهرة وقد تم ضبط عدة حالات مماثلة في مواقع مختلفة وتم تغريمهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأضافت أن البلدية قامت خلال الـ 6 أشهر الماضية برفع ما يقارب 30 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والأنقاض وتنظيف أكثر من 36 عبارة ومجرى للأودية.

وأشارت إلى أن لدى البلدية مشروعاً يتم تنفيذه حالياً يتضمن رفع ما يقارب 240 ألف متر مكعب من مخلفات البناء وسيكون لذلك الأثر الإيجابي في تنظيف أغلب مجاري الأودية في المحافظة علما بأن البلدية مستمرة في ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت "سبق" نقلت مساء أمس مطالبة السكان لأمانة منطقة عسير - ممثلة في بلدية غرب خميس مشيط - بسرعة التحرك لحماية سكان الحي من الأمراض والأوبئة بفعل انتشار الحشرات والبعوض، وتزايد المستنقعات المائية التي باتت تهدد صحة وسلامة الجميع بسبب إغلاق تلك المخلفات مجرى الوادي.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
08:30 PM

تفاعلاً مع "سبق".. بلدية خميس مشيط تزيل مخلفات مخطط عبدالله بن سلمان

قالت: البلدية مستمرة في ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

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محمد طيران - خميس مشيط
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في تفاعل سريع مع ما نشرته "سبق" عن تحويل مخطط عبدالله بن سلمان إلى مرمى للمخلفات، هرعت بلدية خميس مشيط اليوم إلى تنظيف المخطط وإزالة المخالفات، وقالت في رد لها: "إشارة الى ما ورد في صحيفة "سبق" بعنوان "مخطط عبدالله بن سلمان يتحول الى مرمى مخلفات"، وحيث تضمن الخبر شكوى سكان الحي من تجمع لمياه الأمطار في أحد شوارع الحي، ورغبة من البلدية في الايضاح فإن سبب تجمع المياه هو قيام أصحاب المباني الحديثة برمي مخلفات البناء في الأودية المجاورة لهم، مما تسبب في إغلاق جزئي لمجرى الوادي".

وبينت أن البلدية قامت بتكليف المختصين لديها بتنظيف مجرى الوادي ووضع لوحة تحذيرية بعدم رمي المخلفات وإبلاغ البلدية على الرقم الموحد 940 عن أي أشخاص يقومون برمي المخلفات في الوادي، إذ تعاني البلدية من تلك الظاهرة وقد تم ضبط عدة حالات مماثلة في مواقع مختلفة وتم تغريمهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأضافت أن البلدية قامت خلال الـ 6 أشهر الماضية برفع ما يقارب 30 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والأنقاض وتنظيف أكثر من 36 عبارة ومجرى للأودية.

وأشارت إلى أن لدى البلدية مشروعاً يتم تنفيذه حالياً يتضمن رفع ما يقارب 240 ألف متر مكعب من مخلفات البناء وسيكون لذلك الأثر الإيجابي في تنظيف أغلب مجاري الأودية في المحافظة علما بأن البلدية مستمرة في ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت "سبق" نقلت مساء أمس مطالبة السكان لأمانة منطقة عسير - ممثلة في بلدية غرب خميس مشيط - بسرعة التحرك لحماية سكان الحي من الأمراض والأوبئة بفعل انتشار الحشرات والبعوض، وتزايد المستنقعات المائية التي باتت تهدد صحة وسلامة الجميع بسبب إغلاق تلك المخلفات مجرى الوادي.

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