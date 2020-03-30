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من شرائع مكة.. انتشار ملموس للمتسولين تزامنًا مع قرب شهر رمضان

مطالبات للجهات المعنية بالتدخل في ظل إجراءات الوقاية من "كورونا"

ازدادت ظاهرة التسول تفشيًا، وأصبحت ملموسة وملحوظة أمام مراكز التسوق الغذائي وإشارات المرور والصرافات بحي الشرائع بالعاصمة المقدسة، خلال الأيام الماضية وفي عدد من المواقع الملحوظة.

ورصدت "سبق" إحدى حالات التسول لسيدة من جنسية عربية تجلس أمام باب أحد السوبر ماركات فيما قال المواطن نايف العتيبي لـ"سبق": إن سبب تفشي ظاهرة التسول في عدد من الأحياء بالعاصمة المقدسة في هذا التوقيت هو قُرب شهر رمضان المبارك؛ حيث يستخدم المتسولون من الجنسيات المختلفة من أطفال وكبار سن -مع سيطرة النساء على الظاهرة- الحيلَ والخدع لإحراج الناس والإلحاح بطلب المال من خلال إيهامهم برواية القصص المفبركة من أجل الحصول على المال مستغلين جائحة كورونا لاستعطاف المواطنين.

من جانبه، طالَبَ "العتيبي" الجهات المعنية بالقبض على من يمارس التسول والقضاء على هذه الظاهرة لا سيما ونحن في أزمة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وحكومتنا الرشيدة اتخذت كامل التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ومنها منع التجول للحفاظ على سلامة الجميع وعندما نشاهد متسولين لا نعرف من أين أتوا قد يشكلون خطورة صحية على المارة؛ لافتًا إلى أن دور المواطن يأتي أولًا في الإبلاغ عن هؤلاء المتسولين وعدم إعطاء المال لهم.

حي الشرائع العاصمة المقدسة ظاهرة التسول

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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من شرائع مكة.. انتشار ملموس للمتسولين تزامنًا مع قرب شهر رمضان
سبق

ازدادت ظاهرة التسول تفشيًا، وأصبحت ملموسة وملحوظة أمام مراكز التسوق الغذائي وإشارات المرور والصرافات بحي الشرائع بالعاصمة المقدسة، خلال الأيام الماضية وفي عدد من المواقع الملحوظة.

ورصدت "سبق" إحدى حالات التسول لسيدة من جنسية عربية تجلس أمام باب أحد السوبر ماركات فيما قال المواطن نايف العتيبي لـ"سبق": إن سبب تفشي ظاهرة التسول في عدد من الأحياء بالعاصمة المقدسة في هذا التوقيت هو قُرب شهر رمضان المبارك؛ حيث يستخدم المتسولون من الجنسيات المختلفة من أطفال وكبار سن -مع سيطرة النساء على الظاهرة- الحيلَ والخدع لإحراج الناس والإلحاح بطلب المال من خلال إيهامهم برواية القصص المفبركة من أجل الحصول على المال مستغلين جائحة كورونا لاستعطاف المواطنين.

من جانبه، طالَبَ "العتيبي" الجهات المعنية بالقبض على من يمارس التسول والقضاء على هذه الظاهرة لا سيما ونحن في أزمة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وحكومتنا الرشيدة اتخذت كامل التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ومنها منع التجول للحفاظ على سلامة الجميع وعندما نشاهد متسولين لا نعرف من أين أتوا قد يشكلون خطورة صحية على المارة؛ لافتًا إلى أن دور المواطن يأتي أولًا في الإبلاغ عن هؤلاء المتسولين وعدم إعطاء المال لهم.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
10:24 AM

من شرائع مكة.. انتشار ملموس للمتسولين تزامنًا مع قرب شهر رمضان

مطالبات للجهات المعنية بالتدخل في ظل إجراءات الوقاية من "كورونا"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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2,358

ازدادت ظاهرة التسول تفشيًا، وأصبحت ملموسة وملحوظة أمام مراكز التسوق الغذائي وإشارات المرور والصرافات بحي الشرائع بالعاصمة المقدسة، خلال الأيام الماضية وفي عدد من المواقع الملحوظة.

ورصدت "سبق" إحدى حالات التسول لسيدة من جنسية عربية تجلس أمام باب أحد السوبر ماركات فيما قال المواطن نايف العتيبي لـ"سبق": إن سبب تفشي ظاهرة التسول في عدد من الأحياء بالعاصمة المقدسة في هذا التوقيت هو قُرب شهر رمضان المبارك؛ حيث يستخدم المتسولون من الجنسيات المختلفة من أطفال وكبار سن -مع سيطرة النساء على الظاهرة- الحيلَ والخدع لإحراج الناس والإلحاح بطلب المال من خلال إيهامهم برواية القصص المفبركة من أجل الحصول على المال مستغلين جائحة كورونا لاستعطاف المواطنين.

من جانبه، طالَبَ "العتيبي" الجهات المعنية بالقبض على من يمارس التسول والقضاء على هذه الظاهرة لا سيما ونحن في أزمة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وحكومتنا الرشيدة اتخذت كامل التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ومنها منع التجول للحفاظ على سلامة الجميع وعندما نشاهد متسولين لا نعرف من أين أتوا قد يشكلون خطورة صحية على المارة؛ لافتًا إلى أن دور المواطن يأتي أولًا في الإبلاغ عن هؤلاء المتسولين وعدم إعطاء المال لهم.

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