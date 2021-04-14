"سبق" ترصد جهود عدد من الفرق التطوعية خلال أزمة كورونا

حملات ومبادرات توعوية وتوزيع أغذية

تشهد المملكة العديد من المبادرات والمشاركات المجتمعية في إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتلقي "سبق" في هذا التقرير الضوء على جهود عدد من الفرق التطوعية، والأدوار التي شاركت بها في التوعية والأنشطة المجتمعية وتقديم المساعدات كدور تكاملي عبر القنوات والجهات الرسمية، للمساعدة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للمساهمة في عدم تفشي الوباء.

ومن ذلك مشاركة الفريق الكشفي بوقف بديوانية آل حسين التاريخية في مجموعة من الأعمال التطوعية التوعوية للوقاية من فيروس كورونا، حيث جرى تعزيز حساب الفريق عبر "تويتر" بمجموعة من الإرشادات والتعليمات التي أقرتها الجهات المختصة بالسعودية.

كما ساهم الفريق في إقامة مسابقة إلكترونية لجميع أفراد المجتمع من الجنسين، شارك فيها أكثر من ٣٠٠ شخص جميع أسئلتها حول فيروس_كورونا، بهدف توعية الجميع بهذا الوباء والتعرف على مسبباته وطرق الوقاية أيضًا.

وسجل جميع قادة وجوالة الفريق الكشفي ضمن الفريق التطوعي السعودي تحت مظلة جمعية الكشافة العربية السعودية. وشارك قائد الفريق عبدالعزيز العيسى، ضمن المتطوعين الصحيين للعمل مع وزارة الصحة وتوزيع الأدوية والمعقمات.

ويعمل الفريق شراكات مع مجموعة من الفرق التطوعية للمساهمة معهم في تنفيذ مجموعة من المبادرات التطوعية المجتمعية.

من جانبه، أشاد رئيس الفريق القائد الكشفي، علي العلي، بالمشاركات التي نفذها الفريق خلال الفترة السابقة والعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ مبادرات تطوعية مجتمعية مع فرق تطوعية بالعاصمة الرياض.

وأكد "العلي" أهمية التطوع خلال هذه الفترة وخدمة الوطن بكل ما نملك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مقدمًا شكره للرئيس الفخري للفريق، الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر آل سعود، والمشرف العام، المستشار عبدالعزيز الحسين، على دعمهم وتحفيزهم للفريق، والتأكيد على الأعضاء بالعمل التطوعي لخدمة الدين والوطن وولاة الأمر وخدمة المجتمع في هذه المرحلة التي تحتاج لجهود الجميع.

وفِي هذا الجانب، أوضحت قائدة ومؤسسة فريق ورود نوارة التطوعي، نورة بنت محمد العقلا، لـ"سبق" أنه منذ بداية أزمة كورونا بدأ فريق ورود نوارة التطوعي، الذي ينضوي تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الفلاح، في التوعية والإرشاد من خلال تصاميم تضمن المساهمة في إيصال الرسائل التوعوية لوزارة الصحة، مثل: البقاء في المنزل وغسل اليدين باستمرار، والتباعد الاجتماعي، وفديوهات توعوية من خلال براعم الفريق وغيرها من الرسائل التوعوية ونشرها عبر حساباتنا وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

كذلك انطلقت حملتنا السنوية تحت اسم "محبة وإخاء" لتوزيع السلال الغذائية استهدفنا فيها الأسر المتعففة والمتضررة من هذه الأزمة، ووزعنا قرابة 150 سلة بالشراكة مع تعليم الرياض والصحة، ممثلة في مستشفى الملك سلمان، قسم الرعاية المنزلية، سألين الله، أن يوفق حكومتنا الرشيدة على كل ما تبذله للمواطن والمقيم، وإن كان ما قدمناه يعتبر نقطة في بحر ما قدمت لنا دولتنا الغالية جزى الله، ملكنا وسمو ولي عهده كل خير.

كما فند المشرف العام على مؤسسة وقف شباب خير أمة للأعمال التطوعية، المهندس عثمان هاشم، خطتهم لمبادرة حملة "نعين ونعاون" التي نشأت في ظل أزمة جائحة كورونا، ونظرًا للظروف المعيشية التي طرأت على بعض الأسر المتضررة من هذه الأزمة تأتي هذه الحملة، تحت مسمى "نعين ونعاون" لتقوية الترابط المجتمعي بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث لتأمين متطلبات الأسر المتضررة في ظل فقد الكثير من وظائفهم بسبب الأزمة وعدم قدرة الأسر على تأمين مستلزماتها المعيشية.

الفئات المستهدفة:

• الأسر المتضررة من الأزمة ذات الدخل المحدود.

• من فقدوا أعمالهم من أصحاب الوظائف المؤقتة.

• أصحاب المشاريع الصغيرة المتضررون من الأزمة.

الجهات المشاركة:

• إمارة منطقة الرياض.

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

• مؤسسة وقف شباب خير أمة للأعمال التطوعية.

• مجلس الجمعيات الأهلية.

• هيئة الأوقاف.

• الجهات المانحة والقطاع الخاص ورجال الأعمال.

آلية العمل:

• حصر الأسر المتضررة من أزمة جائحة كورونا.

• استقبال الدعم بالتنسيق مع إمارة منطقة الرياض عبر فتح حساب بنكي خاص بالحملة.

• مساهمة الجهات المانحة والقطاع الخاص ورجال الأعمال عبر دعوتهم من الإمارة.

• استحداث فرص تطوعية لإشراك أفراد المجتمع وفقًا للإجراءات الاحترازية المقررة من وزارة الصحة.

• تأمين المستلزمات الضرورية للأسر المتضررة من أزمة جائحة كورونا (غذاء - مستلزمات صحية) وتوصليها إليهم عن طريق المتطوعين.

كما شارك عدد من أعضاء فريق معين التطوعي الصحي، ضمن حملة "مجتمع واعٍ" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية، بالشراكة مع وزارة الصحة، والهيئة العامة للأوقاف، ومجلس الجمعيات الأهلية، وبتنفيذ من جمعيتي "أثر" الصحية و"عناية" الصحية للتوعية بفيروس كورونا.

وترأس قائد الفريق عبدالرحمن المساعد، الإشراف الميداني على الحملة والتي تستهدف 44 حيًا بجنوب وجنوب غرب الرياض، قُدمت خلالها رسائل توعوية للمجتمع بأهمية البقاء بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كذلك التوعية بأساليب وطرق الوقاية أثناء التنقل والتسوق، بأخذ المسافة الكافية وطرق تعقيم اليدين الصحيحة وتوزيع حقائب توعوية تحتوي على "بروشور" تعريفي بلغات عدة، ومعقم يدين وكمامة وصابون. وجرى توزيع حتى الآن ستة آلاف حقيبة توعوية.

ونشيد بالدعم المستمر من رئيس ديوانية آل حسين التاريخية المستشار عبدالعزيز آل حسين، لفريق معين التطوعي، تحقيقًا للشراكة المستمرة بين الديوانية والفريق والتي تهدف للتعاون المستمر في تقديم البرامج والمبادرات المجتمعية النوعية خدمتاً للدين والوطن.

وفي هذا الصدد، أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المجال للمساهمات والتسجيل بفرص تطوعية نوعية، وإصدار فوري للشهادات، مع ترك مساحة خاصة لطرح المتطوعين لأفكارهم الإبداعية ‏في بنك الفرص التطوعية.

وأتاحت عبر منصة مخصصة للعمل التطوعي، التعرف عن قرب على مميزات المنصة من خلال التسجيل على الرابط: http://nvg.gov.sa/ وهي حاضنة سعودية للعمل التطوعي، توفر بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين في المملكة.