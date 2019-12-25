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جامعة الملك سعود: لا تغيير في مواعيد الاختبارات غداً الخميس

دعت الطلاب لعدم النظر للشمس خلال الكسوف

أكّدت جامعة الملك سعود، أن مواعيد اختبارات الطلاب والطالبات يوم غد الخميس، ستكون في مواعيدها دون تغيير.

وقالت على لسان متحدثها الرسمي: إن "الجامعة ترجو لطلابها السلامة والتوفيق، وتوخي الحذر بعدم النظر إلى الشمس مباشرة أو بأي وسيلة مساعدة أثناء كسوف الشمس يوم غد الخميس".

وأضافت: "تود الجامعة التأكيد على كافة الطلاب والطالبات بأن اختبارات يوم غد الخميس، ستكون في نفس أوقاتها دون تغيير".

جامعة الملك سعود مواعيد الاختبارات الاختبارات كسوف الشمس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الملك سعود: لا تغيير في مواعيد الاختبارات غداً الخميس
سبق

أكّدت جامعة الملك سعود، أن مواعيد اختبارات الطلاب والطالبات يوم غد الخميس، ستكون في مواعيدها دون تغيير.

وقالت على لسان متحدثها الرسمي: إن "الجامعة ترجو لطلابها السلامة والتوفيق، وتوخي الحذر بعدم النظر إلى الشمس مباشرة أو بأي وسيلة مساعدة أثناء كسوف الشمس يوم غد الخميس".

وأضافت: "تود الجامعة التأكيد على كافة الطلاب والطالبات بأن اختبارات يوم غد الخميس، ستكون في نفس أوقاتها دون تغيير".

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
09:17 PM

جامعة الملك سعود: لا تغيير في مواعيد الاختبارات غداً الخميس

دعت الطلاب لعدم النظر للشمس خلال الكسوف

A A A
عمر السبيعي - الرياض
13
3,669

أكّدت جامعة الملك سعود، أن مواعيد اختبارات الطلاب والطالبات يوم غد الخميس، ستكون في مواعيدها دون تغيير.

وقالت على لسان متحدثها الرسمي: إن "الجامعة ترجو لطلابها السلامة والتوفيق، وتوخي الحذر بعدم النظر إلى الشمس مباشرة أو بأي وسيلة مساعدة أثناء كسوف الشمس يوم غد الخميس".

وأضافت: "تود الجامعة التأكيد على كافة الطلاب والطالبات بأن اختبارات يوم غد الخميس، ستكون في نفس أوقاتها دون تغيير".

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