النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

127 ألف حاج وحاجة استفادوا من الخدمات العلاجية

بدءًا من الأول من ذي الحجة وحتى اليوم

واصلت وزارة الصحة تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ؛ من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت "الصحة" أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقّوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة بلغ 127994 حاجًّا وحاجة.

وتم إجراء سبع عمليات قلب مفتوح، و158 قسطرة قلبية، فيما أجريت 1012 عملية غسيل كلوي، و51 عملية مناظير، و536 عملية، بينما تم دخول 1096 حاجًّا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل أربع حالات ولادة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
127 ألف حاج وحاجة استفادوا من الخدمات العلاجية
سبق

واصلت وزارة الصحة تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ؛ من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت "الصحة" أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقّوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة بلغ 127994 حاجًّا وحاجة.

وتم إجراء سبع عمليات قلب مفتوح، و158 قسطرة قلبية، فيما أجريت 1012 عملية غسيل كلوي، و51 عملية مناظير، و536 عملية، بينما تم دخول 1096 حاجًّا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل أربع حالات ولادة.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
05:37 PM

127 ألف حاج وحاجة استفادوا من الخدمات العلاجية

بدءًا من الأول من ذي الحجة وحتى اليوم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
0
158

واصلت وزارة الصحة تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ؛ من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت "الصحة" أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقّوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة بلغ 127994 حاجًّا وحاجة.

وتم إجراء سبع عمليات قلب مفتوح، و158 قسطرة قلبية، فيما أجريت 1012 عملية غسيل كلوي، و51 عملية مناظير، و536 عملية، بينما تم دخول 1096 حاجًّا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل أربع حالات ولادة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,627
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,625
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,631
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,721

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة