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مع استمرار تزايد الحالات..‫ "الصحة" تدعو إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحد من كورونا

9847 حالة نشطة منها 1224 حالة حرجة.. وتسجيل 9 وفيات

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1072) حالة مؤكدة وتعافي (858) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9847) حالة، منها (1224) حالة حرجة.

داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (411263) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (394529) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6887) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (58733) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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مع استمرار تزايد الحالات..‫ "الصحة" تدعو إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحد من كورونا
سبق

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1072) حالة مؤكدة وتعافي (858) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9847) حالة، منها (1224) حالة حرجة.

داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (411263) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (394529) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6887) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (58733) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
05:16 PM

مع استمرار تزايد الحالات..‫ "الصحة" تدعو إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحد من كورونا

9847 حالة نشطة منها 1224 حالة حرجة.. وتسجيل 9 وفيات

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,519

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1072) حالة مؤكدة وتعافي (858) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9847) حالة، منها (1224) حالة حرجة.

داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (411263) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (394529) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6887) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (58733) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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