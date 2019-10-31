ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن مجلس النواب أطلق رسميًّا، اليوم (الخميس)؛ مرحلة جديدة ومعلنة للتحقيق في اتهامات بحقّ الرئيس دونالد ترامب، وصوّت لأول مرة على المضيّ في إجراءات عزله. وأفادت "الحرة" بأن المجلس صوّت بأغلبية 232 صوتًا مقابل 196 صوتًا لإطلاق عملية التحقيق رسميًّا. ونقلت القناة عن رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، قبل التصويت؛ قولها: "اليوم يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في إجراءاتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس؛ حتى يرى عامة الناس الحقائق بأنفسهم". وسيقرّر هذا التصويت كيفية مضي الكونغرس قدمًا في عملية التحقيق. وفي أول رد فعل له، ندّد "ترامب" عبر "تويتر" بتصويت مجلس النواب، واصفًا إياه بـ"أكبر حملة مطاردة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة".

مجلس النوّاب يطلق رسميًّا إجراءات عزل "ترامب" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-31 ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن مجلس النواب أطلق رسميًّا، اليوم (الخميس)؛ مرحلة جديدة ومعلنة للتحقيق في اتهامات بحقّ الرئيس دونالد ترامب، وصوّت لأول مرة على المضيّ في إجراءات عزله.



وأفادت "الحرة" بأن المجلس صوّت بأغلبية 232 صوتًا مقابل 196 صوتًا لإطلاق عملية التحقيق رسميًّا.



ونقلت القناة عن رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، قبل التصويت؛ قولها: "اليوم يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في إجراءاتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس؛ حتى يرى عامة الناس الحقائق بأنفسهم".



وسيقرّر هذا التصويت كيفية مضي الكونغرس قدمًا في عملية التحقيق.



وفي أول رد فعل له، ندّد "ترامب" عبر "تويتر" بتصويت مجلس النواب، واصفًا إياه بـ"أكبر حملة مطاردة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة".

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 07:32 PM

مجلس النوّاب يطلق رسميًّا إجراءات عزل "ترامب" صوّت بأغلبية 232 صوتًا مقابل 196





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ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن مجلس النواب أطلق رسميًّا، اليوم (الخميس)؛ مرحلة جديدة ومعلنة للتحقيق في اتهامات بحقّ الرئيس دونالد ترامب، وصوّت لأول مرة على المضيّ في إجراءات عزله.



وأفادت "الحرة" بأن المجلس صوّت بأغلبية 232 صوتًا مقابل 196 صوتًا لإطلاق عملية التحقيق رسميًّا.



ونقلت القناة عن رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، قبل التصويت؛ قولها: "اليوم يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في إجراءاتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس؛ حتى يرى عامة الناس الحقائق بأنفسهم".



وسيقرّر هذا التصويت كيفية مضي الكونغرس قدمًا في عملية التحقيق.



وفي أول رد فعل له، ندّد "ترامب" عبر "تويتر" بتصويت مجلس النواب، واصفًا إياه بـ"أكبر حملة مطاردة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة".