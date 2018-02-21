نيجيريا.. فقدان 111 تلميذة بعد هجوم لجماعة بوكو حرام الإرهابية

الشرطة اعتبرتهن مفقودات ولم يتم تأكيد أي حالة خطف حتى الآن

أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم الأربعاء فقدان 111 تلميذة في شمال شرق البلاد، بعد يومَيْن من هجوم شنته جماعة بوكو حرام الإرهابية على مدرسة للفتيات.

ووفق سكاي نيوز عربية، قال عبد المالك سومونو، مسؤول الشرطة في ولاية يوبي: "عادت 815 تلميذة من أصل 926، ولا تزال الأخريات مفقودات". مضيفًا بأنه "لم يتم تأكيد أي حالة خطف حتى الآن".

وكانت الجماعة الإرهابية قد اختطفت تلميذات في نيجيريا سنة 2014، وأثارت الضحايا حملة تعاطف عالمية، كما تحرك جيش البلاد لتحرير عدد منهن.

واستطاعت عدد من المختطفات أن يعدن إلى ديارهن، لكن أخريات جرى تزويجهن، أو أُجبرن على القيام بذلك تحت سطوة المتشددين.