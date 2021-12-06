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لم أرَ فريقي بهذا الشغف والحماس على مدى 10 أعوام.. شاهد ما قاله "هاميلتون"

قال: سباق جائزة السعودية الكبرى لـ "فورمولا 1" أعطانا مستوى مختلفاً من الطاقة

أكّد لويس هاميلتون الفائز بجائزة السعودية الكبرى لـ "فورمولا 1"، أن الفوز بالسباق أعطى فريقه جرعة كبيرة من الحماس والشغف.

وقال: "لقد فزت مع هذا الفريق على مدى 10 أعوام، ولم أرهم بهذا الشغف والحماس قبل هذا السباق بالتحديد".

وأضاف: "لقد أعطانا هذا السباق مستوى مختلفاً من الطاقة والقتالية، وأنا سعيد بذلك".

وكان سائق مرسيدس "لويس هاميلتون"، قد أحرز لقب سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى، الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2021 بعد سباقٍ دام أكثر من ساعتين وشهد عديداً من الأعلام الحمراء وسيارات الأمان الفعليّة والأخرى الافتراضيّة وعديداً من الوقائع المثيرة للجدل بين "هاميلتون" و"فيرشتابن"؛ حيث ذهب الفوز إلى "هاميلتون" ليُعادل رصيد "فيرشتابن" بالتوجّه إلى الجولة الأخيرة.

وأحرز "هاميلتون"، انتصاره الـ 103 في مسيرته، والثامن هذا الموسم، مُرفقاً ذلك بنقطة أسرع لفّة، لكنّهما لا يزالان تحت التحقيق حول واقعة اصطدامها ببعضهما قبل المنعطف الأخير.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لم أرَ فريقي بهذا الشغف والحماس على مدى 10 أعوام.. شاهد ما قاله "هاميلتون"
سبق

أكّد لويس هاميلتون الفائز بجائزة السعودية الكبرى لـ "فورمولا 1"، أن الفوز بالسباق أعطى فريقه جرعة كبيرة من الحماس والشغف.

وقال: "لقد فزت مع هذا الفريق على مدى 10 أعوام، ولم أرهم بهذا الشغف والحماس قبل هذا السباق بالتحديد".

وأضاف: "لقد أعطانا هذا السباق مستوى مختلفاً من الطاقة والقتالية، وأنا سعيد بذلك".

وكان سائق مرسيدس "لويس هاميلتون"، قد أحرز لقب سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى، الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2021 بعد سباقٍ دام أكثر من ساعتين وشهد عديداً من الأعلام الحمراء وسيارات الأمان الفعليّة والأخرى الافتراضيّة وعديداً من الوقائع المثيرة للجدل بين "هاميلتون" و"فيرشتابن"؛ حيث ذهب الفوز إلى "هاميلتون" ليُعادل رصيد "فيرشتابن" بالتوجّه إلى الجولة الأخيرة.

وأحرز "هاميلتون"، انتصاره الـ 103 في مسيرته، والثامن هذا الموسم، مُرفقاً ذلك بنقطة أسرع لفّة، لكنّهما لا يزالان تحت التحقيق حول واقعة اصطدامها ببعضهما قبل المنعطف الأخير.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
01:04 PM

لم أرَ فريقي بهذا الشغف والحماس على مدى 10 أعوام.. شاهد ما قاله "هاميلتون"

قال: سباق جائزة السعودية الكبرى لـ "فورمولا 1" أعطانا مستوى مختلفاً من الطاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد لويس هاميلتون الفائز بجائزة السعودية الكبرى لـ "فورمولا 1"، أن الفوز بالسباق أعطى فريقه جرعة كبيرة من الحماس والشغف.

وقال: "لقد فزت مع هذا الفريق على مدى 10 أعوام، ولم أرهم بهذا الشغف والحماس قبل هذا السباق بالتحديد".

وأضاف: "لقد أعطانا هذا السباق مستوى مختلفاً من الطاقة والقتالية، وأنا سعيد بذلك".

وكان سائق مرسيدس "لويس هاميلتون"، قد أحرز لقب سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى، الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2021 بعد سباقٍ دام أكثر من ساعتين وشهد عديداً من الأعلام الحمراء وسيارات الأمان الفعليّة والأخرى الافتراضيّة وعديداً من الوقائع المثيرة للجدل بين "هاميلتون" و"فيرشتابن"؛ حيث ذهب الفوز إلى "هاميلتون" ليُعادل رصيد "فيرشتابن" بالتوجّه إلى الجولة الأخيرة.

وأحرز "هاميلتون"، انتصاره الـ 103 في مسيرته، والثامن هذا الموسم، مُرفقاً ذلك بنقطة أسرع لفّة، لكنّهما لا يزالان تحت التحقيق حول واقعة اصطدامها ببعضهما قبل المنعطف الأخير.

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