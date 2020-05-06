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وزارة الداخلية : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن حيي (الفيصلية و الفاضلية) في الأحساء من الأربعاء 13 رمضان

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية ، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 25 شعبان 1441هـ بحيي (الفيصلية والفاضلية) في محافظة الأحساء، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 13 رمضان 1441هـ ، واستمرار السماح لسكان الحيين بالتجول ، لقضاء احتياجاتهم ، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا ، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية ، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية تحقيقًا للمصلحة العامة.

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وزارة الداخلية : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن حيي (الفيصلية و الفاضلية) في الأحساء من الأربعاء 13 رمضان
سبق

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية ، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 25 شعبان 1441هـ بحيي (الفيصلية والفاضلية) في محافظة الأحساء، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 13 رمضان 1441هـ ، واستمرار السماح لسكان الحيين بالتجول ، لقضاء احتياجاتهم ، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا ، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية ، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية تحقيقًا للمصلحة العامة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
03:52 AM
اخر تعديل
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
09:18 AM

وزارة الداخلية : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن حيي (الفيصلية و الفاضلية) في الأحساء من الأربعاء 13 رمضان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية ، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 25 شعبان 1441هـ بحيي (الفيصلية والفاضلية) في محافظة الأحساء، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 13 رمضان 1441هـ ، واستمرار السماح لسكان الحيين بالتجول ، لقضاء احتياجاتهم ، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا ، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية ، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية تحقيقًا للمصلحة العامة.

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