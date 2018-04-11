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"أرامكو" السعودية تعلن الأسعار الشهرية للوقود لشهر أبريل : بنزين 91 بـ1.31 وبنزين 95 بـ1.47

بالفيديو .. قصيدة جديدة للشاعر مشعل الحارثي عن جائحة كورونا

نظم الشاعر المقدم مشعل بن محماس الحارثي قصيدة جديدة عن موقف السعودية مع مواطنيها والمقيمين على أرضها في ظل جائحة كورونا، قال فيها:

تبي تزول الجايحة يا وطنّا

بأمر الولي والشر مبعد ومنزاح

حبك سكنّا لا تحسبك سكنّا

عساك طيب يا وطنّا ومرتاح

صكّت على البلدان منّا ومنّا

جرثومةٍ ما هي بمخلاب وجناح

ولا هي بسيف ولا برمح مطنّا

خلت صروح العالم الأول أشباح

وما دام بالله العوين استعنّا

أبشر بنصره يا وطنّا والأرباح

حنّا صليب الرأس والرأي منّا

وإلنا على كوكب هل الأرض مصباح

من لامنا في دارنا ما شحنّا

دار الملوك مروية علط الأرماح

اللي بهم جزل القصيد ايتغنّا

هم والله اللي يستحقون الامداح

امدح مليك العُرب زبن المجنّا

أبو فهد سلمان في ليل وإصباح

ما قول والله ما تخليت عنّا

والله ما خليت في دارك جراح

ولاّ العدو اللي يبي يمتحنّا

تنوخه برجال وأموال وسلاح

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. قصيدة جديدة للشاعر مشعل الحارثي عن جائحة كورونا
سبق

نظم الشاعر المقدم مشعل بن محماس الحارثي قصيدة جديدة عن موقف السعودية مع مواطنيها والمقيمين على أرضها في ظل جائحة كورونا، قال فيها:

تبي تزول الجايحة يا وطنّا

بأمر الولي والشر مبعد ومنزاح

حبك سكنّا لا تحسبك سكنّا

عساك طيب يا وطنّا ومرتاح

صكّت على البلدان منّا ومنّا

جرثومةٍ ما هي بمخلاب وجناح

ولا هي بسيف ولا برمح مطنّا

خلت صروح العالم الأول أشباح

وما دام بالله العوين استعنّا

أبشر بنصره يا وطنّا والأرباح

حنّا صليب الرأس والرأي منّا

وإلنا على كوكب هل الأرض مصباح

من لامنا في دارنا ما شحنّا

دار الملوك مروية علط الأرماح

اللي بهم جزل القصيد ايتغنّا

هم والله اللي يستحقون الامداح

امدح مليك العُرب زبن المجنّا

أبو فهد سلمان في ليل وإصباح

ما قول والله ما تخليت عنّا

والله ما خليت في دارك جراح

ولاّ العدو اللي يبي يمتحنّا

تنوخه برجال وأموال وسلاح

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
09:02 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
12:27 AM

بالفيديو .. قصيدة جديدة للشاعر مشعل الحارثي عن جائحة كورونا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
34
52,577

نظم الشاعر المقدم مشعل بن محماس الحارثي قصيدة جديدة عن موقف السعودية مع مواطنيها والمقيمين على أرضها في ظل جائحة كورونا، قال فيها:

تبي تزول الجايحة يا وطنّا

بأمر الولي والشر مبعد ومنزاح

حبك سكنّا لا تحسبك سكنّا

عساك طيب يا وطنّا ومرتاح

صكّت على البلدان منّا ومنّا

جرثومةٍ ما هي بمخلاب وجناح

ولا هي بسيف ولا برمح مطنّا

خلت صروح العالم الأول أشباح

وما دام بالله العوين استعنّا

أبشر بنصره يا وطنّا والأرباح

حنّا صليب الرأس والرأي منّا

وإلنا على كوكب هل الأرض مصباح

من لامنا في دارنا ما شحنّا

دار الملوك مروية علط الأرماح

اللي بهم جزل القصيد ايتغنّا

هم والله اللي يستحقون الامداح

امدح مليك العُرب زبن المجنّا

أبو فهد سلمان في ليل وإصباح

ما قول والله ما تخليت عنّا

والله ما خليت في دارك جراح

ولاّ العدو اللي يبي يمتحنّا

تنوخه برجال وأموال وسلاح

اعلان

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