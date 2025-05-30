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"القنفذة" تودع "الحربي" الذي استشهد صائماً مدافعاً عن دينه ووطنه

وارى جثمانه الثرى بمقبرة قريته ملاقي الأودية التابعة لمركز خميس حرب

شيّع أهالي القنفذة الشهيد صافي عوض سعيد الحربي الذي استشهد صائماً مدافعاً عن دينة ووطنه، وأديت صلاة الجنازة على الشهيد ظهر اليوم.

وتقدّم المصلين محافظ القنفذة بالنيابة محمد آل شيبان، ودفن بمقبرة قريته ملاقي الأودية التابعة لمركز خميس حرب.

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"القنفذة" تودع "الحربي" الذي استشهد صائماً مدافعاً عن دينه ووطنه
سبق

شيّع أهالي القنفذة الشهيد صافي عوض سعيد الحربي الذي استشهد صائماً مدافعاً عن دينة ووطنه، وأديت صلاة الجنازة على الشهيد ظهر اليوم.

وتقدّم المصلين محافظ القنفذة بالنيابة محمد آل شيبان، ودفن بمقبرة قريته ملاقي الأودية التابعة لمركز خميس حرب.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
04:41 PM

"القنفذة" تودع "الحربي" الذي استشهد صائماً مدافعاً عن دينه ووطنه

وارى جثمانه الثرى بمقبرة قريته ملاقي الأودية التابعة لمركز خميس حرب

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حسن العيسي - القنفذة
5
2,594

شيّع أهالي القنفذة الشهيد صافي عوض سعيد الحربي الذي استشهد صائماً مدافعاً عن دينة ووطنه، وأديت صلاة الجنازة على الشهيد ظهر اليوم.

وتقدّم المصلين محافظ القنفذة بالنيابة محمد آل شيبان، ودفن بمقبرة قريته ملاقي الأودية التابعة لمركز خميس حرب.

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