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"الغذاء والدواء" توقع مذكرة تعاون مع "جمعية الإدارة الصحية"

لتبادل البيانات والإحصائيات والخدمات الاستشارية والمشورة العلمية

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، مذكرة تعاون مع الجمعية السعودية للإدارة الصحية، بهدف التعاون في مجال دعم البحوث والدراسات وتبادل البيانات والخبرات.

ومثّل الهيئة في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل الجمعية رئيس مجلس الإدارة الدكتور بندر بن دخيل الصاعدي.

وتهدف المذكرة إلى تبادل البيانات والإحصائيات والخدمات الاستشارية والمشورة العلمية والخبرات العلمية والعملية، والتعاون في مجال دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة.

ووفقًا للمذكرة: سيتشارك الطرفان في الحملات التوعوية والفعاليات الخارجية والمعارض والمؤتمرات والندوات العلمية، وتشكيل اللجان المشتركة المؤقتة ذات العلاقة بطبيعة أعمال الطرفين، والإبلاغ عن حالات الأعراض الجانبية والجودة المتعلقة بالمستحضرات الدوائية ومشاكل الأجهزة والمستلزمات الطبية.

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"الغذاء والدواء" توقع مذكرة تعاون مع "جمعية الإدارة الصحية"
سبق

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، مذكرة تعاون مع الجمعية السعودية للإدارة الصحية، بهدف التعاون في مجال دعم البحوث والدراسات وتبادل البيانات والخبرات.

ومثّل الهيئة في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل الجمعية رئيس مجلس الإدارة الدكتور بندر بن دخيل الصاعدي.

وتهدف المذكرة إلى تبادل البيانات والإحصائيات والخدمات الاستشارية والمشورة العلمية والخبرات العلمية والعملية، والتعاون في مجال دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة.

ووفقًا للمذكرة: سيتشارك الطرفان في الحملات التوعوية والفعاليات الخارجية والمعارض والمؤتمرات والندوات العلمية، وتشكيل اللجان المشتركة المؤقتة ذات العلاقة بطبيعة أعمال الطرفين، والإبلاغ عن حالات الأعراض الجانبية والجودة المتعلقة بالمستحضرات الدوائية ومشاكل الأجهزة والمستلزمات الطبية.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
04:47 PM

"الغذاء والدواء" توقع مذكرة تعاون مع "جمعية الإدارة الصحية"

لتبادل البيانات والإحصائيات والخدمات الاستشارية والمشورة العلمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، مذكرة تعاون مع الجمعية السعودية للإدارة الصحية، بهدف التعاون في مجال دعم البحوث والدراسات وتبادل البيانات والخبرات.

ومثّل الهيئة في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل الجمعية رئيس مجلس الإدارة الدكتور بندر بن دخيل الصاعدي.

وتهدف المذكرة إلى تبادل البيانات والإحصائيات والخدمات الاستشارية والمشورة العلمية والخبرات العلمية والعملية، والتعاون في مجال دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة.

ووفقًا للمذكرة: سيتشارك الطرفان في الحملات التوعوية والفعاليات الخارجية والمعارض والمؤتمرات والندوات العلمية، وتشكيل اللجان المشتركة المؤقتة ذات العلاقة بطبيعة أعمال الطرفين، والإبلاغ عن حالات الأعراض الجانبية والجودة المتعلقة بالمستحضرات الدوائية ومشاكل الأجهزة والمستلزمات الطبية.

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