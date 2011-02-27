بعد تعليق إثر الموجة الغبارية .. "تعليم نجران" و"التقنية" تستأنفان الدراسة

موجة شهدتها المنطقة اليومين الماضيين والمتحدثان الرسميان يحسمان الأمر

أعلن متحدث "تعليم منطقة نجران" عبدالله الشهري؛ استئناف الدراسة، اليوم الثلاثاء، بعد تعليقها خلال اليومين الماضيين؛ إثر موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

كما أعلن متحدث كلية تقنية نجران علي آل عتيق؛ استئناف التدريب في الكلية اليوم الثلاثاء.