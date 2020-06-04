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أمير عسير يقلد "السعوي" رتبة "لواء"

قلد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة علي بن عبدالله السعوي، رتبته الجديدة "لواء".

جاء ذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

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أمير عسير يقلد "السعوي" رتبة "لواء"
سبق

قلد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة علي بن عبدالله السعوي، رتبته الجديدة "لواء".

جاء ذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
05:15 PM

أمير عسير يقلد "السعوي" رتبة "لواء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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1,351

قلد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة علي بن عبدالله السعوي، رتبته الجديدة "لواء".

جاء ذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

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