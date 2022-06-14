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"مسام" ينتزع 1,279 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من يونيو

زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير اليمن من الألغام" التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2020م، من انتزاع 1,279 لغمًا، منها لغمان اثنان مضادان للأفراد، و238 لغمًا مضادة للدبابات و1,036 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 169,434 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

مسام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسام" ينتزع 1,279 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من يونيو
سبق

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير اليمن من الألغام" التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2020م، من انتزاع 1,279 لغمًا، منها لغمان اثنان مضادان للأفراد، و238 لغمًا مضادة للدبابات و1,036 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 169,434 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
05:28 PM

"مسام" ينتزع 1,279 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من يونيو

زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير اليمن من الألغام" التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2020م، من انتزاع 1,279 لغمًا، منها لغمان اثنان مضادان للأفراد، و238 لغمًا مضادة للدبابات و1,036 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 169,434 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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