الحصيلة اليومية لضحايا "كورونا" تسجّل رقماً قياسياً

وفاة 43 شخصاً جرّاء فيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصينية، صباح الجمعة، وفاة 43 شخصاً من جرّاء فيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية لضحايا الفيروس في البلاد منذ بدء انتشاره الشهر الماضي.

وارتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي، إلى 213 بنهاية الخميس، حسبما أوضحت لجنة الصحة الوطنية في الصين، التي أشارت إلى اكتشاف 1982 حالة إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة داخل الصين، إلى 9692.

ووقعت 42 من الوفيات في مقاطعة هوبي؛ مركز انتشار الفيروس، فيما سجّلت حالة واحدة في مقاطعة هيلونغجيانغ الشمال شرقية المتاخمة للحدود الروسية.

وبلغت حصيلة المصابين في هونج كونج 12، وفي ماكاو 7 أشخاص، وفي تايوان 9.

من جهة أخرى، أشارت السلطات الصينية إلى شفاء 171 من المصابين، وخروجهم من المستشفيات.