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عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 121 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

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عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
سبق

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 121 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
03:46 PM

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 121 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

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