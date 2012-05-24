عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 121 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، إلى أن غادروه من باب السلسلة.