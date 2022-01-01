النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأردن.. 872 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 872 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1064277 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1020785حالة شفاء بعد تسجيل 3196 حالة إضافية، كما سجلت 31 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 12684حالة.

كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الأردن.. 872 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 872 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1064277 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1020785حالة شفاء بعد تسجيل 3196 حالة إضافية، كما سجلت 31 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 12684حالة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
07:27 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:32 PM

الأردن.. 872 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
229

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 872 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1064277 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1020785حالة شفاء بعد تسجيل 3196 حالة إضافية، كما سجلت 31 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 12684حالة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,089
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,126
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,654
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,554

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة