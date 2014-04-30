"المرور": بدء رصد دخول الشاحنات للرياض إلكترونياً بعد 7 أيام

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء رصد دخول الشاحنات إلكترونياً في مدينة الرياض بعد سبعة أيام.
وقالت: سيكون طلب التصاريح عبر الموقع الإلكتروني tep.sa
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء رصد دخول الشاحنات إلكترونياً في مدينة الرياض بعد سبعة أيام.
وقالت: سيكون طلب التصاريح عبر الموقع الإلكتروني tep.sa
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء رصد دخول الشاحنات إلكترونياً في مدينة الرياض بعد سبعة أيام.
وقالت: سيكون طلب التصاريح عبر الموقع الإلكتروني tep.sa
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء رصد دخول الشاحنات إلكترونياً في مدينة الرياض بعد سبعة أيام.
وقالت: سيكون طلب التصاريح عبر الموقع الإلكتروني tep.sa